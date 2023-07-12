Демонстративный ответ: в ISW назвали причину последней атаки "шахедов" по Украине

По данным ОК "Юг", российские войска пытались атаковать зерновой терминал в Одесской области, а также 2 беспилотника нанесли удар по административному зданию портового комплекса.

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11 июля российские войска нанесли серии ударов с беспилотников Shahed 131 и 136 по территории Украины, вероятно, в демонстративный ответ на саммит НАТО. Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны в отчете за 11 июля.

По данным аналитиков, удары, вероятно, были направлены для срыва Черноморской зерновой сделки.

В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска сбили 26 из 28 российских беспилотников "Шахед" 131 и 136, которые запускались с направления Приморск-Ахтарск (Краснодарский край).

В ОК "Юг" сообщили, что ВС РФ пытались нанести удар по зерновому терминалу в Одесской области, а также два беспилотника ударили по административному зданию портового комплекса.

Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что российские войска нацелились на портовую инфраструктуру, чтобы сорвать Черноморскую зерновую сделку.

"Удары российских беспилотников по портовой инфраструктуре также совпадают с первым днем саммита НАТО в Вильнюсе и, вероятно, направлены на то, чтобы помешать членам НАТО предоставлять больше военной помощи Украине", — говорится в сообщении Института.

Напомним, что ВС РФ в ночь на 12 июля атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства. Всего их было 15, большую часть из которых удалось уничтожить благодаря усилиям сил ПВО.

Ранее сообщалось, что в Киевской МВА сообщили, что россияне запустили на столицу дроны-камикадзе. За это время силы ПВО уничтожили все цели в воздушном пространстве вокруг Киева.