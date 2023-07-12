Ночная атака "Шахедов": в ВСУ рассказали, сколько целей в небе сбила ПВО (инфографика)

По информации Воздушных сил, противник запустил дроны-камикадзе с северо-восточного направления и всего было зафиксировано 15 целей. Большую часть из них удалось уничтожить.

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Российские оккупанты в ночь на 12 июля вновь атаковали мирные украинские города при помощи иранских беспилотников Shahed. В пресс-службе Воздушных сил ВСУ рассказали, сколько целей в небе удалось уничтожить силам ПВО.

По информации командования, запускали дроны-камикадзе иранского производства Shahed-136/131 с северо-восточного направления — российского Курска. Всего их было 15, большую часть из которых удалось уничтожить благодаря усилиям сил ПВО.

"11 из них уничтожены в зонах ответственности воздушных командований "Центр" и "Восток". К отражению атаки привлечены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных Сил и противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе Воздушных сил ВСУ отмечают, что за текущие и прошлые сутки украинская авиация нанесла практически 30 групповых авиационных ударов по тылу противника. Также пострадала военная техника российских оккупантов, их позиции, а также скопление живой силы врага.

Ночная атака на Киев: что известно

В Киевской городской военной администрации отмечают, что россияне запустили на столицу дроны-камикадзе вторую ночь подряд и всего воздушная тревога длилась около двух часов.

За это время силы ПВО уничтожили все цели в воздушном пространстве вокруг Киева.

"Информации о пострадавших или разрушении в данный момент не поступало. Данные оперативного сведения обновляются и уточняются. Следите за новыми сообщениями", — отметил Сергей Попко.

Напомним, 11 июля сообщалось, что российские войска накрыли огнем жилые кварталы Херсона. В ОВА отметили, что в результате обстрела несколько местных жителей получили ранения.