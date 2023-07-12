Нічна атака "Шахедів": у ЗСУ розповіли, скільки цілей у небі збила ППО (інфографіка)

За інформацією Повітряних сил, противник запустив дрони-камікадзе з північно-східного напрямку і загалом було зафіксовано 15 цілей. Більшу частину з них вдалося знищити.

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Російські окупанти в ніч на 12 липня знову атакували мирні українські міста за допомогою іранських безпілотників Shahed. У пресслужбі Повітряних сил ЗСУ розповіли, скільки цілей у небі вдалося знищити силам ППО.

За інформацією командування, запускали дрони-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131 з північно-східного напрямку — російського Курська. Загалом їх було 15, більшу частину з яких вдалося знищити завдяки зусиллям сил ППО.

"11 із них знищено в зонах відповідальності повітряних командувань "Центр" та "Схід". До відбиття атаки залучено зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та протиповітряну оборону інших складових Сил оборони України", — йдеться в повідомленні.

Також у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ зазначають, що за поточну та минулу добу українська авіація завдала практично 30 групових авіаційних ударів по тилу противника. Також постраждала військова техніка російських окупантів, їхні позиції, i скупчення живої сили ворога.

Нічна атака на Київ: що відомо

У Київській міській військовій адміністрації зазначають, що росіяни запустили на столицю дрони-камікадзе другу ніч поспіль і загалом повітряна тривога тривала близько двох годин.

За цей час сили ППО знищили всі цілі в повітряному просторі навколо Києва.

"Інформації про постраждалих або руйнування наразі не надходило. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються. Слідкуйте за новими повідомленнями", — зазначив Сергій Попко.

Нагадаємо, 11 липня повідомлялося, що російські війська накрили вогнем житлові квартали Херсона. В ОВА зазначили, що внаслідок обстрілу кілька місцевих жителів дістали поранення.