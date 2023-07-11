Обстріл Херсона: російські війська накрили вогнем житлові квартали, є поранені, — ОВА (відео)

Під час ворожого обстрілу Херсона постраждали п’ятеро людей, серед яких дитина, передає Херсонська ОВА.

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Удень у вівторок, 11 липня, війська РФ вдарили по житлових кварталах Херсона. Наразі відомо про п’ятеро постраждалих, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Влада знала про обстріл ще вранці зупинила роботу залізничного вокзалу і закликала людей не виходити на вулицю.

"Відомо про влучання в гуманітарний штаб та щонайменше пʼять житлових будинків. У місцях обстрілів сталися пожежі — написав Прокудін.

Рятувальники та медики оперативно прибули на допомогу постраждалим.

На цей час відомо про пʼятьох постраждалих через російські обстріли Херсона.

8-річна дівчинка отримала поранення середнього ступеня тяжкості. На момент ворожого удару вона з бабусею знаходилася на подвірʼї будинку.

У 68-річного чоловіка важкі поранення голови, шиї, грудної клітини та кінцівок.

Також, 56-річна жінка та 52-річний чоловік дістали поранення середнього ступеня тяжкості.

Відомо, що ще один чоловік постраждав у Кіндійці. Про ступінь його поранень не повідомляється.

Усіх потерпілих шпиталізували, лікарі надають їм необхідну медичну допомогу.

Херсон після масованого обстрілу російської армії.

11 липня Фокус повідомляв, що ЗС РФ обстрілюють Херсон та можуть вдарити по вокзалу. Російські війська влучили у гуманітарний штаб та житлові будинки. Один з поранених внаслідок атаки перебуває у тяжкому стані. На місцях ударів спалахнули пожежі.

Вночі на 11 липня російські війська атакували українські міста іранськими дронами Shahed. На Одещині лунали гучні вибухи.