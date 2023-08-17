"Ни одна должность не является вечной": Кулеба оценил вероятность увольнения (видео)

Украинский дипломат назвал причины для своего увольнения из МИДа. По его словам, должность он покинет, если его попросит президент.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба спокойно воспринимает перспективу относительно вероятного увольнения с должности. Об этом он сообщил в эфире "Сніданку з 1+1".

Министр напомнил, что ведомство ему пришлось возглавить в марте 2020-го. Впервые "уволили" его в октябре.

"Я работаю, ни одна должность не является вечной", — объясни он.

Кулеба рассказал, что уже объяснял, при каких обстоятельствах уйдет с должности. По его словам, это произойдет, когда президент сам попросит его уйти. Еще одной весомой причиной может стать принципиальные противоречия с внешней политикой и он не посчитает возможным с этим мириться, поскольку произойдет определенное влияние и на работу.

Дипломат прокомментировал и заявления отдельных политиков и публикации в прессе о необходимости переговоров с РФ. По его мнению, победы Украины выплывут на такие месседжи.

"Чем больше мы побеждаем, тем больше забиваем эти голоса в углы", — высказался Кулеба.

Напомним, 12 августа Дмитрий Кулеба предупредил украинцев о сложной осени. По словам министра, Украина сделает все в рамках международного права и уголовного законодательства, чтобы защитить свои интересы. Также он добавил, что именно на осень запланировано большое количество международных саммитов, на которых Киев нуждается в "количественном и качественном присутствии всего мира, а не только традиционных друзей из Европы и Северной Америки".

Руководитель МИД 5 августа призвал вооружить Украину истребителями F-16. Он заявил, что Россия не остановится, пока ее не остановят. Дипломат потребовал от западных партнеров реализовать украинскую формулу мира и продолжить вооружение страны.