Хотят послушать Путина. Почему саммит G20 состоится без Украины и как это повлияет на ход войны

Индия отказалась приглашать Украину на саммит G20, но пригласила лично Путина. Страна до сих пор не поддержала Киев и продолжает торговые отношения с Москвой. Фокус разбирался, в чем причина такой позиции Индии и каким образом ее можно склонить к сотрудничеству с Украиной

Украины не будет на саммите "Группы двадцати" (G20), который состоится в Индии 9 и 10 сентября 2023 года. Организаторы не прислали приглашения на саммит глав государств и правительств. Ожидается, что по результатам работы будет принята Декларация лидеров, в которой будет отмечена приверженность приоритетам, обсужденным и согласованным во время соответствующих встреч на уровне министров и рабочих групп.

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар объяснил, что решение не приглашать Украину было принято ввиду того, что G20 занимается ростом и развитием, а не урегулированием конфликтов — для этого есть Совет безопасности ООН.

Отметим, что Россия будет участвовать в работе саммита, она является членом G20, а вопрос ее исключения не рассматривается.

На саммиты G20, кроме представителей организации, страна, организующая мероприятие, может пригласить лидеров других стран, не входящих в организацию. Именно таким образом, в прошлом году на саммите в Индонезии была представлена Украина. Приглашение президент Владимир Зеленский получил лично от президента Индонезии во время переговоров. Тогда были приглашены также лидеры Камбоджи, Испании, Нидерландов, Сенегала, Руанды, ОАЭ, Сингапура, Фиджи и Суринама. В этом году список приглашенных выглядит так — Бангладеш, Египет, Маврикий, Нидерланды, Нигерия, Оман, Сингапур, Испания и ОАЭ.

Почему Украину не позвали на саммит G20

Новость об отсутствии Украины на саммите G20 вызвала много спекуляций и упреков в том, что политические лидеры Индии не поддерживают Киев, а больше склонны к России. С начала полномасштабного вторжения РФ, Индия до сих пор не поддержала Украину и продолжает иметь торговые отношения с Москвой. Страна вместе с Китаем являются основными покупателями российской нефти, которая впоследствии появляется на европейском рынке уже как "не российская". В феврале 2023 года, на встрече финансовых лидеров стран G20, представители Индии отказались обсуждать дополнительные санкции против России. Более того, призвали вернуться в первоочередной формат — отойти от темы войны, а сконцентрировать внимание на проблемах экономики.

"О том, что нас не пригласят говорили еще весной 2023 года. Это объясняли тем, что не хотят превращать экономическое мероприятие в споры",- говорит Фокусу эксперт по вопросам Восточной Азии Наталья Бутырская.

Приглашение на саммит G20 в Индонезии Владимир Зеленский получил лично от президента страны Фото: Getty Images

По словам эксперта, Индия — это страна, которая балансирует по своим собственным интересам и не поддается никакому давлению извне. Относительно войны в Украине, индийские дипломаты уже высказывали тезис, что Европа хочет, чтобы эта война стала проблемой всего мира, но когда возникает война в восточных регионах, то ее называют "локальной проблемой".

На G20 хотят услышать позиции России по поводу продолжения войны

Несмотря на нежелание Индии уделять внимание теме войны в Украине, она все же будет обсуждаться на полях саммита и в кулуарах. По мнению политического эксперта Игоря Попова, этот саммит G20 может стать продолжением мирных инициатив по войне в Украине.

"Саммит G20 можно рассматривать, как второй раунд переговоров по мирной инициативе для Украины. Первый был в Джидде, второй — в Нью Дели, а финал — уже в Нью Йорке на Генассамблее ООН. В Саудовской Аравии было много претензий из-за того, что нет представителей России, сейчас она будет без участия Украины. То есть, что мы имеем — нам дали возможность высказаться и донести свои позиции, сейчас такую возможность дадут России. Затем должны найти общий знаменатель уже на Генассамблее ООН в сентябре этого года", — отмечает Фокус Попов.

Зеленский представил Моди украинскую формулу мира в рамках рабочего визита в Японию для участия в саммите стран G7 Фото: Офис президента

Эксперт отмечает, что несмотря на то, что Индия не является участником Международного уголовного суда, президент РФ Владимир Путин участвовать в саммите не будет. Директивы и тезисы будут переданы на уровне представительства премьер-министра Михаила Мишустина или министра иностранных дел Сергея Лаврова.

"Украина отнюдь не входит в G20, более того, наша экономика сейчас на две трети зависима от внешней помощи. К сожалению, это не наша тема сейчас, призывать к помощи — для этого действительно, есть другие площадки. Мир циничный и прагматичный, сейчас Украина не интересна Индии. Есть глобальные проблемы и интересы их страны. Поэтому, нам нужно не искать "измену", а искать общие точки интересов", — прокомментировал Фокусу политический аналитик Александр Кочетков.

Как улучшить сотрудничество с Индией

До начала полномасштабного вторжения РФ, Индия была одним из главных покупателей украинских вооружений и техники. Между странами действовали долгосрочные контракты на ремонт и модернизацию индийской военной техники, в частности самолетов Ан-32, продажу средств радиоэлектронной борьбы, радиолокационных систем. Государственное предприятие "Заря" — "Машпроект" выполняло контракт на модернизацию двигателей кораблей индийских ВМС.

"Для Индии всегда было интересно современное оружие, вот ниша где можно искать сотрудничества. Для примера можно вспомнить, наши морские беспилотники, напомню, Индия является морской державой. Наши морские дроны имеют сейчас хороший пиар, промоцию демонстрацию своих боевых возможностей", — отмечает Кочетков.

По словам Бутырской, Индия имеет добрую память и благодарность СССР, а сейчас России за оказанную ранее поддержку. В свое время страна на 80% была зависима от советского оружия, сейчас этот показатель составляет около 30-35% — там понимают, что российское оружие не такое качественное и эффективное.

Отметим, новым послом Украины в Индии назначен Александр Полищук, который недавно занимал должность заместителя министра обороны. К его полномочиям относились в том числе работа межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

Армия Индии до сих пор использует советское вооружение и продолжает вооружаться дальше Фото: Getty Images

Бутырская уверяет, что союзником Индию мы не сможем сделать, так сложилось исторически, что она не строит союзнических отношений, а действует только по собственному интересу. Если раньше страна занимала позицию неприсоединения, например, во время Холодной войны, то сейчас власти присоединяются к широкому кругу организаций, где есть выгода. Это и БРИКС, и ШОС, и QUAD (США, Австралия, Индия, Япония). Она пытается поддерживать отношения с США и Россией, даже несмотря на территориальные противоречия, продолжает торговать с Китаем.

"Наши эксперты и дипломаты ищут контакты и пути улучшения взаимоотношений со страной, но это очень трудная задача. До этого уже были неудачные попытки от представителей США, Японии, Австралии и других европейских лидеров. На сегодня Индия крупнейшая страна мира по населению с динамичным ростом ВВП. Западные аналитики называют ее силой, которая может претендовать на региональное лидерство и создать конкуренцию Китаю. Война в Украине очень сильно повлияла на цены на продовольственных рынках и инфляцию, которую на себе тоже почувствовала Индия. При этом, там продолжают считать, что причиной являются санкции, которые вредят, а не российская агрессия", — говорит Бутырская.

На сегодня Индия крупнейшая страна мира по населению с динамичным ростом ВВП Фото: Из открытых источников

Она отмечает, что формат работы саммитов G20 предусматривает работу над их организацией страны, которая ранее проводила и должна проводить следующей. Это некая передача дел и совместная подготовка. В прошлом году в Индонезии именно индийская сторона помогала готовить итоговое коммюнике, в которое вошла фраза, что сейчас не время для войны. Тогда же их дипломаты добились того, что заявления российской стороны о выходе из зерновой сделки остались лишь заявлениями, она продолжила работать. Кроме того, но индийские представители уже присоединились к украинской формуле мира, были на переговорах в Копенгагене и Джидде.

Опрошенные Фокусом эксперты прогнозируют волну информационных провокаций от российской пропаганды. В первую очередь там будут пытаться искажать реальность из сделанных заявлений и пытаться поднять волну критики и недовольства, как это происходит сейчас против Индии.