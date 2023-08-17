Семь критериев для членства ЕС: Украина не успеет выполнить все требования до октября
Ольга Стефанишина считает, что требования, которые Украина должна была выполнить до октября затянутся на годы, однако до определенного Еврокомиссией срока "все согласованные законодательные и институциональные изменения" будут приняты.
Европейская комиссия выдвинула Украине 7 критериев для начала переговоров о вступлении в Европейский союз, однако Киев не успеет выполнить их все на 100%. Об этом рассказала Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина во время конференции "Как выглядит путь Украины в ЕС".
"В октябре мы не услышим, что мы выполнили все семь рекомендаций на 100%, потому что мы говорим об основополагающих трансформациях в стране, которые связаны с правами человека, процессом деолигархизации, который также стал одним из столпов фундаментальных демократических реформ", — сказала она.
Стефанишина отметила, что такая большая работа подобного масштаба займет несколько лет.
Несмотря на это, экс-министр отметила, что до октября Украинская
"И будем надеяться, что откроем двери для политического решения", — подчеркнула она.
Также, Стефанишина сообщила, что во время внедрения некоторых реформ, в частности, антикоррупционной, "у нас возникают новые задачи, например полноценное выполнение антикоррупционной программы".
"Наша задача — чтобы эти новые задачи не становились условием (для начала переговоров — ред.)", — добавила она.
Реакция со стороны представителя ЕС
Отмечается, что на конференции также присутствовали посол ЕС в Украине, глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, который подчеркнул, что Украина уже поставила немало европейских рекордов по успешному внедрению изменений за короткое время.
"Эти реформы важны не только для непосредственного вступления страны в ЕС. Они способствуют верховенству права, корпоративному управлению, созданию конкурентной бизнес-среды в Украине и т.д.", — подчеркнул он.
Насколько Украина выполнила требования для сохранения статуса кандидата в ЕС?
В рамках мероприятия представили результаты первого этапа селф-скрининга по каждому из 34 переговорных разделов.
Отмечается, что к проведению оценки присоединились более 80 органов государственной власти и государственных учреждений.
Общее количество проработанных актов — около 28 000.
Около 3000 актов права ЕС подлежат полной или частичной имплементации в украинское законодательство по результатам предварительного мониторинга.
Из них больше всего приходится на следующие разделы:
- транспортная политика;
- свобода движения товаров;
- продовольственная безопасность;
- ветеринарная и фитосанитарная политика;
- финансовые услуги;
- окружающая среда.
Что известно о 7 пунктах для сохранения статуса кандидата на вступление в ЕС?
Отметим, что Украина уже давно проводит реформы в направлении приближения законодательства Украины к праву ЕС и европейской интеграции, поэтому среди озвученных требований до конца 2023 года нужно выполнить:
- реформа Конституционного Суда в части избрания судей;
- проверка кандидатов и процедура их назначения в Высший Совет Правосудия;
- антикоррупционная реформа;
- борьба с отмыванием средств;
- принятие законодательства по ограничению влияния олигархов на экономику;
- согласование аудиовизуального законодательства со стандартами ЕС;
- новое законодательство о национальных меньшинствах.
Какие законы Украина приняла на пути к евроинтеграции?
По данным Евроинтеграционного портала, Верховная Рада в течение 2021-2022 годов приняла приняла 33 закона для адаптации законодательства ЕС в Украине.
Принят был и ряд проектов в сфере прав человека — в частности, закон об исполнении решений ЕСПЧ, ратификация Стамбульской конвенции и закон о противодействии травле. Урегулированы законодательно и такие вопросы, как трансплантация органов и охрана здоровья населения от вредного воздействия табака.
Кроме того, Верховная Рада поддержала законы об основах государственной антикоррупционной политики на 2021-2025 годы, о бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине.
Важными шагами стали ратификация Соглашения об общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС и закон о внедрении авиационных правил Украины.
Отметим, что 19 июня фокус писал, что в отчете Европейского Союза отметили, что Украина выполнила лишь два из семи условий для старта переговоров о членстве, однако иностранцы подчеркнут, что прогресс был достигнут несмотря на войну с РФ.
Напомним, что 17 мая сообщалось, что из-за захватнической войны России присоединение Украины к Европейскому Союзу имеет больший импульс, чем одобрение на вступление в ЕС Турции.
К слову, 24 марта, группа государств против коррупции Совета Европы (GRECO) вычеркнула Украину из списка стран, где борьба с коррупцией является "глобально неудовлетворительной".
Ранее, 4 марта президент Европарламента Роберта Метсола заявила, что Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС уже в этом году.
Между тем 22 мая, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель поддержал расширение ЕС. По его словам, Украина имеет уникальную возможность, поэтому стоит ускорить реформы и подготовить общество к членству.