Сбежавший в Россию экс-нардеп Илья Кива получил еще одно подозрение

Бывший нардеп продолжает распространять антиукраинскую пропагандистскую информацию и оправдывать агрессию россиян.

Экс-нардеп Илья Кива снова фигурирует по уголовному делу. В дополнение к подозрениям в государственной измене, пропаганде войны и призывах к насильственной смене власти в Украине он получил еще одно — подозрение в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя и пропаганде войны. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Следствие установило, что экс-депутат продолжает распространять среди населения антиукраинскую пропаганду и нагнетать антивластные настроения в украинском обществе.

"Он активно оправдывал захватническую войну России против Украины, героизировал любые военные действия россиян, а также "подстрекал" украинскую аудиторию против патриотически настроенных соотечественников, а российскую — против украинцев", — сообщают в ГБР.

Отмечается, что экс-нардеп вновь заочно уведомлен о подозрении в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя (ч. 3 ст. 109 УК Украины) и пропаганде войны (ст. 436 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Экс-нардеп скрывается за границей. Он объявлен в международный розыск.

В Украине судят Киву заочно

27 марта в Лычаковском суде Львова состоялось заседание о посягательстве на территориальную целостность Украины со стороны бывшего народного депутата Украины Ильи Киви. По словам народного депутата Виталия Безгина, выступавшего свидетелем на заседании суда, сообщил, что еще в 2020 году Кива распространял коммунистическую символику и публиковал пророссийские лозунги в социальных сетях.

В марте 2022 года Офис генпрокурора Украины сообщил о подозрении Ильи Киви в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность. Затем правоохранители открыли производство по еще 3 статьям: публичные призывы к насильственной смене власти, распространение коммунистической символики, а также пропаганды войны.

Напомним, что недавно Илья Кива призвал россиян "поставить на колени турок" и уничтожить экономику Турции, а именно отказаться от отдыха на ее курортах.

Ранее Кива заявил, что Украина оцифровала "убитого" главу ГУР Минобороны Кирилла Буданова и выдает его, как за живого. По его словам, электронная версия главного украинского разведчика раздает интервью и делает прогнозы.