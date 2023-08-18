Будет на содержании государства: Зеленский подписал закон о создании парка-памятника "Межигорье"

Украинские власти взяли на баланс участок, площадью 140 кв. км и ориентировочной стоимостью 10 млрд грн. При этом стоимость ежегодного содержания этого участка — минимум 45 млн грн, которые будут брать из Госбюджета.

Верховная Рада приняла Закон Украины, которым резиденция экс-президента Украины Виктора Януковича превратится в парк-памятник садово-паркового искусства "Межигорье". Детали решения — в тексте закона на сайте парламента.

В карточке законопроекта №9354 от 5 июня 2023 года указано, что документ уже подписан спикером ВРУ Русланом Стефанчуком и президентом Украины Владимиром Зеленским. Это означает, что он вступил в действие.

Закон состоит из трех пунктов, в которых в общем описано, что будет дальше с "Межигорьем". В частности, указывается, что новосозданный парк будет подчинен органу власти, который реализует государственную политику в сфере охраны окружающей среды. Отметим, сейчас таким органом является Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, возглавляемый Русланом Стрельцом.

В сети можно найти ориентировочный бюджет министерства, которое будет заниматься имением: в 2023 году — это около 10,5 млрд грн. Теперь это министерство будет управлять "Межигорьем", средства на содержание будут идти из госбюджета — об этом говорится в третьем пункте только что принятого закона.

Закон о статусе Межигорья Фото: пресс-служба Верховноi Ради

Чтобы оценить, сколько будет стоить Госбюджету-2024 содержание Межигорья, можно воспользоваться данными общественной организации Самообороны Майдана. Активисты организовали на территории резиденции экскурсии и развлечения. Согласно данным "коменданта" Дениса Тарахкотелика, за год они примерно зарабатывали 45 млн грн и все средства шли на содержание территории. Так что, вероятно, из бюджета будут выделять не меньшую сумму на содержание теперь уже парка-памятника.

Межигорье: история парка

"Межигорье" — местность в Киевской области, которая до 2007 года была государственной резиденцией. Площадь имения около 140 кв. км. В 2017 году прокуратура оценила все имущество на данной территории в 10 млрд грн.

Объекты, расположенные на территории резиденции "Межигорье" Фото: сайт "Межигір'я"

С 2007 по 2014 год резиденцией владел Виктор Янукович — он там проживал сначала как премьер-министр, затем — как президент Украины. Имение путем определенных манипуляций вывели из государственной собственности и через несколько рук передали во владение ООО "Танталит". Эта компания якобы позволяла политику бесплатно пользоваться своим имуществом. В 2022 году ВАКС изъял имущество компании, которой, как выяснили, на 100% владел президент-беглец.

После Революции Достоинства имением занимались активисты Майдана — охраняли и проводили экскурсии. В 2019 году АРМА начало искать кандидатов на управляющего имением. В частности, выбрали компанию "Скомпани". Компания вызвала определенные вопросы: ее создали всего лишь в 2015 году, а формальным владельцем был политолог, связанный с политиком Евгением Мураевым (сейчас подозревается в госизмене). Поэтому соглашение отменили и до сих пор местностью занимались активисты — об этом свидетельствует информация на сайте и соцсетях "Национального парка "Межигорье".

Напоминаем, накануне, 17 августа, ВАКС принял решение в отношении народного депутата, который не указал в электронной декларации виллу в Испании. Как выяснили, ему сначала присудили штраф, а затем его отменили из-за истечения срока давности.

Между тем 10 августа конфисковали имущество, которое принадлежало российскому олигарху: речь идет о заводе, который выпускал запчасти для двигателей и принадлежал россиянину Сергею Калашнику.