Адекватность под сомнением: Подоляк ответил Лаврову по вопросу мирных переговоров

Советник главы ОП отметил, что понятие "мир" не сочетается с убийствами граждан другой страны. Поэтому перед тем, как затрагивать тему переговоров, ВС РФ должны покинуть территорию Украины.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова насчет перспектив мирных переговоров между Киевом и Москвой. В своем твите от 19 августа политик отметил, что перед такими разговорами Россия должна вывести войска с территории Украины. В противном случае адекватность российских официальных лиц под сомнением.

По словам советника руководителя ОП, российские чиновники должны помнить, что это Россия развязала войну в Украине, осуществив полномасштабное вторжение. Поэтому прежде чем желать переговоров и мире российская армия должна покинуть территорию Украины.

"Повторим для людей из параллельной реальности… Это Россия напала на суверенное государство. Это Россия ведет войну, пользуясь террористическими и геноцидными практиками", — пишет Подоляк.

Политик добавил, что понятие "мир" не сочетается с убийствами граждан другой страны. И если Лавров заявляет, что с Москвой не хотят говорить, его адекватность можно поставить под сомнение.

"Россия желает переговоров о мире? Сначала нужно вывести войска с территории Украины. Иначе вызывает сомнения адекватность российских представителей, включая Лаврова, которые заявляют, что с ними не хотят говорить о мире. Ведь мир — это не война и убийства граждан другой страны", — подчеркнул Подоляк.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 19 августа заявил, что на сегодняшний день перспективы мирных переговоров между Киевом и Москвой не просматриваются. По его словам, все призывы Запада начать переговорный процесс являются лицемерием и тактической ловушкой, поскольку в этом случае украинские войска получат "передышку".