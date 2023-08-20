"Готовы обменять Белгород": Зеленский озвучил свои условия вступления в НАТО (видео)

Украиский лидер жестко ответил на манипуляции с отказом Украины от своих территорий и членстве в Альянсе.

Глава государства Владимир Зеленский рассказал о том, готова ли Украина уступить свои территории в обмен на членство в НАТО. Об этом украинский лидер сказал во время пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в воскресенье, 20 августа.

Об этом Зеленский заявил, отвечая на вопрос журналистов, рассматривает ли он обмен территорий Украины на приглашение в Альянс.

"Готовы обменять Белгород на наше членство в НАТО", — коротко ответил президент Украины.

Заявление Зеленского о членстве Украины в НАТО: что этому предшествовало

Ранее ряд СМИ распространили заявление чиновника Североатлантического альянса Стиана Йенссена, который допустил, что Украина может стать членом НАТО в случае территориальных уступок РФ. Украинская сторона резко отреагировала на это заявление. В МИД Украины назвали такие разговоры "абсолютно неприемлемыми". Впоследствии в НАТО назвали "ошибкой" заявление Йенссена.

При этом, генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался обсуждать возможные решения для Украины. Он считает, что Киев сам должен определить на каких условиях заключать мир и как освобождать территории, которые временно под российским контролем.

Напомним,15 августа в МИД ответили НАТО на предложение уступить часть страны в пользу РФ. Олег Николенко заявил, что подобные разговоры неприемлемы и Украина не будет торговаться своими территориями.

А 8 августа сообщалось, что вступление Украины в НАТО гарантирует безопасность РФ, считает президент Владимир Зеленский. По его словам, многие страны Североатлантического Альянса хотели бы, чтобы украинские войска были размещены на их территории, поскольку это усилит их безопасность.