Запад не планирует менять режим Путина, — Шольц

Канцлер ФРГ отметил, что важно не втянуть Германию в войну в Украине, поэтому Берлин не планирует отправлять своих военнослужащих в зону боевых действий.

Запад не намерен прилагать усилия для изменения политического режима в России, но глава Кремля Владимир Путин убежден, что такие планы есть. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, пишет Deutsche Welle.

По его словам, якобы таких обсуждений нет. Немецкий политик считает, что российскому диктатору придется считаться с тем, что рядом с ним функционирует Европейский Союз. Шольц назвал ЕС сообществом открытых обществ, либеральных демократий.

"Кто где сидит, мы не решаем. Мы также не планируем менять режим", — сообщил он.

Канцлер отметил, что важно не втянуть Германию в войну в Украине. Он заверил общество в том, что немецких солдат на территории нашего государства не будет.

"Мое стремление — это избежать, поэтому, например, в Украине нет немецких солдат — и не будет", — пояснил немецкий политик.

Напомним, 2 июля Шольц назвал Крым украинским с советских времен. Канцлер ФРГ напомнил, что Украина уже во времена Советского Союза была самостоятельным государством с членством в ООН и владела Крымом. Он напомнил, что нашему государству полуостров принадлежал уже длительное время, а также заявил о том, что в случае вступления Украины в НАТО не должно быть нерешенных пограничных конфликтов.

Также в августе Олаф Шольц сообщил, что Германия убрала обязательство достичь 2% расходов на оборону в 2024 году. После начала полномасштабной войны РФ против Украины он обещал, что страна будет выделять на оборону даже больше, чем 2% от ВВП, как того требует НАТО. По информации Reuters, союзники по НАТО резко критиковали Берлин за то, что они не тратят 2% от ВВП, как этого требуют правила Альянса.