В Йоханнесбурге открылся саммит БРИКС, где рассмотрят вопрос о расширении блока

Президент РФ Владимир Путин примет участие во встрече по видеосвязи из-за международного ордера на его арест.

Лидеры стран БРИКС — Бразилии, Индии, Китая и ЮАР — съехались в Йоханнесбург (ЮАР) на саммит, в рамках которого будут рассмотрены вопросы о расширении блока. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что рост напряженности в мире, вызванный войной в Украине и растущим соперничеством между Китаем и США, добавил актуальности идее об укреплении блока, который порой страдает от внутренних разногласий и отсутствия последовательного видения.

Утром 22 августа в ЮАР прибыл лидер Китая Си Цзиньпин, который является главным сторонником расширения БРИКС. В течение дня он встретился с лидерами других государств.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что у двух стран "схожие взгляды" на расширение группы.

"Мы разделяем ваше мнение, президент Си, что БРИКС является жизненно важным форумом, который играет важную роль в реформе глобального управления и в продвижении многосторонних отношений и сотрудничества во всем мире", — подчеркнул Рамафоса во время совместной встречи.

Подчеркивается, что президент России Владимир Путин примет участие в саммите по видеосвязи, поскольку он объявлен в международный розыск по обвинению в военных преступлениях.

Вечером 22 августа лидеры стран-участниц примут участие в совместном ужине, в ходе которого, вероятно, обсудят рамки и критерии принятия новых стран.

При этом издание отмечает, что расширение является яблоком раздора в блоке. Россия стремится привлечь новые страны, чтобы нивелировать свою изолированность из-за развязанной в Украине войны, а Индия, которая опасается доминирования Китая и предостерегает от поспешной экспансии, заявляет, что "имеет позитивные намерения и непредубежденность". Бразилия также обеспокоена тем, что расширение БРИКС ослабит ее позиции.

Напомним, 20 июля Bloomberg сообщил, что в ЮАР похвалили президента РФ Владимира Путина за отказ ехать на саммит БРИКС.

А 21 августа CNN в своем анализе пришло к выводу, что неявка Путина в ЮАР говорит об изоляции России и о сужении горизонтов президента РФ.