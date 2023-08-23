Украина и Молдова будут развивать совместный контроль на госгранице, — Шмыгаль

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан поблагодарил Украину за защиту от РФ и отметил, что уже всем очевидно, что Путин хочет восстановить Советский Союз.

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан прибыл в Украину с визитом и встретился с главой правительства Денисом Шмыгалем. Они обсудили вопросы сотрудничества и планы дальнейшей евроинтеграции двух стран. Об этом сообщил Денис Шмыгаль в Telegram.

Глава украинского правительства поблагодарил своего коллегу за поддержку нашей страны с первых дней полномасштабной войны, за санкционную поддержку, за гуманитарную помощь и за прием украинских беженцев.

Речан, со своей стороны, выразил благодарность Украине и ее жителям за мир и безопасность, которые есть в Молдове.

"Думаю, что я могу говорить не только от имени Молдовы, но и многих других европейских стран. Потому что Россия и Путин хотят восстановить Советский Союз, и это все понятнее всем вокруг, даже несмотря на то, что многие не верят", — подчеркнул премьер-министр Молдовы.

Стороны договорились о развитии контроля на общей границе, обсудили прогресс в развитии логистики в условиях блокирования Россией "зернового коридора" в Черном море и согласовали сотрудничество стран по дальнейшей европейской интеграции.

"Быстрое решение по строительству моста через Днестр, развитие пунктов пропуска, железнодорожного сообщения — все это очень важно и решающее для нас", — заявил Денис Шмыгаль.

Напомним, 18 августа президент Молдовы Майя Санду в интервью RFI заявила, что ее страна намерена помочь Украине с транзитом зерна, после выхода Российской Федерации из специального соглашения.

Ранее, 21 июля, издание Point.md. обнародовало заявление Санду о том, что правительство Молдовы не собирается поддерживать Российскую Федерацию для того, чтобы получить дешевый газ для населения.