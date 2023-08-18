"Мы обязаны": Молдова пообещала решить проблему Украины с экспортом зерна

По словам главы государства Майи Санду, благодаря борьбе ВСУ, у граждан Молдовы есть возможность мирно существовать. Именно поэтому они хотят помочь тем, что в их силах.

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Молдова собирается помочь Украине с транзитом зерна, после выхода Российской Федерации из специального соглашения. Об этом рассказала президент Майя Санду в интервью RFI 18 августа.

По ее словам, правительство уже начало заниматься этим вопросом и ищет решение, которое удовлетворило бы местных фермеров. Это сильно помогло бы Украине.

"Республика Молдова предлагала Украине помощь с транзитом зерна с начала войны. Не только сейчас, когда дунайские порты бомбили. Это сложная тема. Мы пытаемся найти решение", — заявила Майя Санду.

В Молдове убеждены, что помощь Украине одна из ключевых обязанностей их страны, ведь своей борьбой с российскими оккупантами, ВСУ обеспечивают мир для других государств.

После найденного компромисса транзит зерна начнется в короткие сроки.

"И, очевидно, одним из решений являются быстрые инвестиции в транспортную инфраструктуру, в военно-морскую инфраструктуру для увеличения пропускной способности на этот период. Потому что мы хотим увеличить наш экспорт, мы хотим развивать нашу инфраструктуру, и мы можем это сделать, в том числе за счет ресурсов Европейского Союза", — продолжила президент Молдовы.

Майя Санду отдельно добавила, что пока в Украине идет война, риски для Молдовы остаются, ведь российская агрессия не имеет границ. Пока что граждане Молдовы в безопасности и правительство продолжает сотрудничество с более крупными странами, среди которых Румыния, США и блок НАТО. Они помогают закупить системы обороны на случай опасности.

"Мы по-прежнему наслаждаемся миром и безопасностью благодаря Украине, мы во многом обязаны мужеству украинского народа, украинской армии. Мы благодарны им за этот мир", — подытожила Санду.

Напомним, 16 августа сообщалось, что впервые после отмены зерновой сделки из одесского порта вышел контейнеровоз с грузом. По словам министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова, ровно месяц не осуществлялись поставки.