"Ми зобов'язані": Молдова пообіцяла вирішити проблему України з експортом зерна

За словами глави держави Майї Санду, завдяки боротьбі ЗСУ, у громадян Молдови є можливість мирно існувати. Саме тому вони хочуть допомогти тим, що в їхніх силах.

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Молдова збирається допомогти Україні з транзитом зерна, після виходу Російської Федерації зі спеціальної угоди. Про це розповіла президентка Майя Санду в інтерв'ю RFI 18 серпня.

За її словами, уряд уже почав займатися цим питанням і шукає рішення, яке задовольнило б місцевих фермерів. Це сильно допомогло б Україні.

"Республіка Молдова пропонувала Україні допомогу з транзитом зерна з початку війни. Не тільки зараз, коли дунайські порти бомбили. Це складна тема. Ми намагаємося знайти рішення", — заявила Майя Санду.

У Молдові переконані, що допомога Україні один із ключових обов'язків їхньої країни, адже своєю боротьбою з російськими окупантами, ЗСУ забезпечують мир для інших держав.

Після знайденого компромісу транзит зерна розпочнеться в короткі терміни.

"І, очевидно, одним із рішень є швидкі інвестиції в транспортну інфраструктуру, у військово-морську інфраструктуру для збільшення пропускної спроможності на цей період. Тому що ми хочемо збільшити наш експорт, ми хочемо розвивати нашу інфраструктуру, і ми можемо це зробити, зокрема й за рахунок ресурсів Європейського Союзу", — продовжила президентка Молдови.

Майя Санду окремо додала, що поки в Україні триває війна, ризики для Молдови залишаються, адже російська агресія не має кордонів. Поки що громадяни Молдови в безпеці й уряд продовжує співпрацю з більшими країнами, серед яких Румунія, США та блок НАТО. Вони допомагають закупити системи оборони на випадок небезпеки.

"Ми, як і раніше, насолоджуємося миром і безпекою завдяки Україні, ми багато в чому зобов'язані мужності українського народу, української армії. Ми вдячні їм за цей мир", — підсумувала Санду.

Нагадаємо, 16 серпня повідомлялося, що вперше після скасування зернової угоди з одеського порту вийшов контейнеровоз із вантажем. За словами міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова, рівно місяць не здійснювалися поставки.