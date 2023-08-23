"Еще до деоккупации": административное устройство АР Крым будет изменено — Рада

Парламентарии проголосовали за законопроект, который предусматривает проведение реформы административно-территориального устройства и декоммунизацию населенных пунктов АР Крым.

Верховная Рада Украины 23 августа приняла закон №9548 от 01.08.2023 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно решения отдельных вопросов административно-территориального устройства Автономной Республики Крым

Этим законопроектом предусмотрено проведение реформы административно-территориального устройства Крыма в соответствии с нормами украинского законодательства.

Председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам административно-территориального устройства Украины и местного самоуправления Виталий Безгин в Facebook объяснил: "Законопроект предлагает две ключевые вещи:

Уже сейчас внедрить новое районирование на полуострове на основе 10 районов, утвержденных ВРУ в 2020 году. Что позволит Правительству уже сейчас перезагрузить местные органы исполнительной власти (ранее эта норма вступала в силу с момента деоккупации). Предоставить Правительству полномочия уже сейчас утвердить на территории Крыма временные территориальные общины, на основе которых можно будет образовать широкую сеть военных администраций. Которые и станут в основе управления на переходный период после деоккупации".

В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что изменения должны быть проведены до деоккупации полуострова. Кабмин должен в течение трех месяцев осуществить процедуру ликвидации или реорганизации районных государственных администраций в соответствии с новым районированием АР Крым. Также, предусмотрено переименование отдельных населенных пунктов и районов АРК.

Напомним, 23 августа Зеленский во время саммита Крымской платформы заявил, что Россия может закрыть глаза на потерю Крыма, как сделала это с другими территориями.