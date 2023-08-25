Лукашенко на День Независимости Украины вспомнил о "ценности соседства" и пожелал мира

По словам политика, двум странам нужно прекратить конфронтацию, и действовать ради безопасности в регионах. Отдельно Лукашенко заявил, что готов приложить максимум усилий для прекращения войны.

24 августа Украина праздновала День Независимости и политик из соседней Беларуси решил поздравить граждан с этим праздником. Он вспомнил о "ценности" нашего соседства и пожелал мира. Об этом сообщила его пресс-служба.

По словам Александра Лукашенко, много поколений граждане Украины и Беларуси якобы жили в согласии и уважении, вместе "боролись с фашизмом" и отстраивали "общее государство в первые послевоенные пятилетки".

"И по сегодняшний день нас объединяют такие черты характера, как трудолюбие, усердие, уважительное отношение к старшим и своим традициям, самобытной культуре. Получив независимость более трех десятилетий тому назад, обе страны выбрали самостоятельные пути своего развития, строительства будущего", — говорится в сообщении политика.

Сейчас страны, по его мнению, должны создать все возможности для безопасного существования регионов.

Отдельно Александр Лукашенко вспомнил "ценности нашего соседства", которое должно стать причиной прекращения конфронтации и Беларусь якобы готова сделать все необходимое для этого.

"Александр Лукашенко пожелал всем жителям Украины, чтобы в очень скором времени на их земле воцарился бесценный и такой нужный всем людям доброй воли мир", — подытожили представители политика.

Напомним, 18 августа Александр Лукашенко заявил, что Россия достигла цели вторжения в Украину. По его мнению Украина и "Запад" угрожают границам Беларуси. Если на Беларусь "нападут", политик якобы готов ударить по "центрам принятия решений".