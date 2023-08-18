Получили, что хотели: Лукашенко заявил, что Россия достигла цели вторжения в Украину

Лукашенко заявил, что Украина и "Запад" угрожают границам Беларуси. Если на Беларусь "нападут", он готов ударить по "центрам принятия решений".

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Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, на каком этапе находится война России против Украины. По его мнению, Украина достигла состояния, при котором цели вторжения уже достигли. Об этом говорится в интервью, которое он дал Диане Панченко.

Политик отметил, что он не знает, какое мнение имеет президент России Владимир Путин относительно достижения целей войны. Однако озвучил свою позицию. В частности, он заявил: "Цели СВО на сегодняшний день уже выполнены". Также обосновал, почему он делает такие выводы.

По его словам, Украина потеряла возможность быть европейской страной, которая "агрессивно" настроена против РФ: "Никогда не будет так агрессивно вести себя в отношении России после окончания [войны]".

Также политик заверил, что официально присоединится к войне при единственном условии — если ВСУ пересекут белорусскую границу. Подобные действия назвал "красными линиями". В случае, когда их пересекут, он готов "ударить по центрам принятия решений".

Основные тезисы Лукашенко в разговоре с Панченко:

признал, что белорусские подразделения уже нарушали границы Украины — но, похоже, это не считается "вступлением в войну";

готов помогать россиянам — заверил, что это будет "всегда";

советует Киеву "сесть за стол переговоров, пока не поздно" — в противном случае Украина "дождется", что РФ обойдет ее с юга и отрежет от Молдовы и Приднестровья;

уверен, что война началась потому, что пятый президент Украины Петр Порошенко отказался принять закон об "особом статусе Донбасса";

до последнего момента не знал, что Путин принял решение о нападении. Заверил, что услышал лишь небольшой намек, который тогда "не понял": якобы президент РФ попросил "если что-то вдруг произойдет, то ты прикрой меня, пожалуйста".

Отдельно Лукашенко остановился на вопросе ядерного оружия. Президент Беларуси заявил, что готов использовать его "в случае нападения на страну".

Завершение войны: позиция Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разработал мирный план из десяти пунктов — выполнение этих пунктов будет означать завершение войны. В плане указано, что Россия должна прекратить боевые действия, вывести войска со всех оккупированных территорий, вернуть пленных, заплатить репарации и наказать всех виновных в преступлениях. Украина должна получить радиационную, ядерную, энергетическую и продовольственную безопасность, восстановить свои границы по состоянию на 1991 год.

Диана Панченко: что известно о собеседнице Лукашенко

Диана Панченко — 35-летняя журналистка, которая с 2015 по 2021 годы работала на ряде телеканалов украинского политика Виктора Медведчука — на NewsOne, "Первый независимый", UkrLive и др. В частности, вела политические ток-шоу, в которых политики, журналисты, политологи и общественные деятели обсуждали различные аспекты жизни в Украине. Во время одного из прямых эфиров в 2019 году она выгоняла из студии политиков Валерия Ивасюка и Юрия Бублика. Также отказалась разговаривать на украинском языке в ответ на замечание писательницы Ларисы Ницой. Кроме того, не признавала, что Россия начала войну против Украины в 2014 году — утверждала, что сделает это только после решения Верховной Рады.

В первые месяцы российского вторжения в 2022 году Панченко выехала на оккупированную часть Донецкой области, добралась в Донецк и Мариуполь — об этом сообщили в СБУ. Здесь она сняла фильм "Из Кива на Донбасс", персонажи которого обвиняли в обстрелах Украину. После этого записала ряд других видео: например, есть ролики под названием"НАТО уже в Украине" и"ЗАЭС: повторится ли второй Чернобыль".

Через год после начала войны, 15 января 2023 года, Панченко попала в санкционный список СНБО. 24 января СБУ объявила ей о подозрении — получили доказательства создания материалов, в которых публично оправдывается вторжение РФ.

Панченко — на канале NewsOne Фото: Скриншот

Отметим, в июне 2023 года в СМИ появились сообщения о перевозке российских ядерных боеголовок на территорию Беларуси. Позже западные разведки подтвердили, что действительно видят соответствующие признаки. Между тем в одном из своих очередных выступлений Лукашенко заявил, что имеет точные координаты "центров принятия решений" и готов ударить по ним, если будет необходимость.

В августе Польша и страны Балтии начали наращивать меры безопасности на границе с Беларусью. В частности, Латвия вернула из отпусков пограничников из-за слишком большого количества инцидентов на границе — их назвали "гибридными угрозами". Также 16 августа стало известно, что Польша, Латвия и Литва закроют КПП на границе с республикой — опасаются возможных провокаций.