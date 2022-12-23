"Будет 10 пунктов": у Зеленского представят план по окончанию войны в 2023 году, — WSJ

Журналисты пишут, что команда президента Украины представит свой план ближе к годовщине войны. Сейчас Киев пытается получить больше военные побед, чтобы диктовать свои условия Москве.

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Вчера президент Украины Владимир Зеленский выступил перед Конгрессом США. В своей речи он упомянул план окончания войны с Россией, который включает в себя 10 пунктов. Этот план будет представлен в 2023 году, о чем пишет издание The Wall Street Journal.

Издание пишет, что, по словам европейских и украинских дипломатов, команда Зеленского в настоящее время прорабатывает план и намерена представить свои идеи в первую годовщину российского вторжения, а именно 24 февраля или около нее.

Сообщается, что официальные представители США, Украины и НАТО заявили, что позиция Киева на любых возможных переговорах, где он, вероятно, потребует значительных уступок от Москвы, будет зависеть от положения дел на поле боя. Именно поэтому Украина хочет подготовиться к возможным мирным переговорам путем достижения военных побед.

С другой стороны, как сказано в материале, в Европе уверены, что дипломаты говорят, что они твердо убеждены в том, что Путин полон решимости начать новое наступление между февралем и апрелем, и поэтому не будет заинтересован в настоящих переговорах.

Ранее Фокус писал, что Путин впервые назвал войну в Украине "войной". При этом за употребление слова "война" по отношению к нынешним событиям в Украине российским гражданам грозит уголовная ответственность за дискредитацию ВС РФ.

Еще напомним, что в Великобритании отреагировали на передачу КНДР оружия России. Запад сделает все, чтобы Северная Корея ответила за то, что поддерживает войну в Украине, отправляя оружие "группе Вагнера",

Также сообщалось, что Конгресс США одобрил передачу российских активов Украине. По словам сенатора-республиканца Линдси Грэма, одобренная Конгрессом поправка к закону о госфинансировании стала "благом для многострадального народа Украины и облегчением для американского налогоплательщика".