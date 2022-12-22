"Плохой день для олигархов": Конгресс США одобрил передачу российских активов Украине

По словам сенатора-республиканца Линдси Грэма, одобренная Конгрессом поправка к закону о госфинансировании стала "благом для многострадального народа Украины и облегчением для американского налогоплательщика".

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Поправка сенатора от Республиканской партии США Линдси Грэма, предполагающая изъятие активов российских олигархов и передачу их народу Украины, была утверждена на голосовании. Об этом сообщает CNN.

Это уже четвертая поправка к правительственному законопроекту о госфинансировании, одобренная в четверг, 22 декабря.

"Такая поправка позволит Министерству юстиции США при посредничестве государственного секретаря передавать изъятые активы подсанкционных российских олигархов или юридических лиц народу Украины, — заявил Грэм.

По его словам, "это — благо для многострадального народа Украины, облегчением для американского налогоплательщика… и плохой день для олигархов".

Ранее Фокус сообщал, что 101-я десантная дивизия США находится у границ Украины в Румынии. Американское подразделение размещено близко, таким образом, чтобы можно было вести сбор разведданных и отслеживать истребители в пределах Черного моря.

Напомним, что Россия стирает украинскую идентичность оккупированного Мариуполя. По сведениям журналистов, оккупационная администрация разрешают разбирать завалы только россиянам, чтобы местные жители не видели, как из города вывозят погибших.