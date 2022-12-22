"Поганий день для олігархів": Конгрес США схвалив передачу російських активів Україні

За словами сенатора-республіканця Ліндсі Грема, схвалена Конгресом поправка до закону про держфінансування стала "благом для багатостраждального народу України та полегшенням для американського платника податків".

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Поправку сенатора від Республіканської партії США Ліндсі Грема, яка передбачає вилучення активів російських олігархів та передачу їх народу України, затверджено на голосуванні. Про це повідомляє CNN.

Це вже четверта поправка до урядового законопроєкту про держфінансування, схвалена у четвер, 22 грудня.

"Така поправка дозволить Міністерству юстиції США за посередництва державного секретаря передавати вилучені активи підсанкційних російських олігархів або юридичних осіб народу України", — заявив Грем.

За його словами, "це благо для багатостраждального народу України, полегшенням для американського платника податків... і поганий день для олігархів".

Раніше Фокус повідомляв, що 101 десантна дивізія США знаходиться біля кордонів України в Румунії. Американський підрозділ розміщено близько так, щоб можна було вести збір розвідданих та відстежувати винищувачі в межах Чорного моря.

Нагадаємо, що Росія стирає українську ідентичність окупованого Маріуполя. За інформацією журналістів, окупаційна адміністрація дозволяє розбирати завали лише росіянам, щоб місцеві жителі не бачили, як із міста вивозять загиблих.