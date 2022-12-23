"Буде 10 пунктів": у Зеленського представлять план по закінченню війни у 2023 році, — WSJ

Журналісти пишуть, що команда президента України представить свій план ближче до роковин війни. Зараз Київ намагається здобути більше воєнних перемог, щоб диктувати свої умови Москві.

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Президент України Володимир Зеленський виступив перед Конгресом США. У своїй промові він згадав план закінчення війни з Росією, який включає 10 пунктів. Цей план буде представлений у 2023 році, про що пише видання The Wall Street Journal.

Видання пише, що, за словами європейських та українських дипломатів, команда Зеленського наразі опрацьовує план і має намір представити свої ідеї у перші роковини російського вторгнення, а саме 24 лютого або біля неї.

Повідомляється, що офіційні представники США, України та НАТО заявили, що позиція Києва на будь-яких можливих переговорах, де він, ймовірно, вимагатиме значних поступок від Москви, залежатиме від стану справ на полі бою. Саме тому Україна хоче підготуватись до можливих мирних переговорів шляхом досягнення військових перемог.

З іншого боку, як сказано у матеріалі, у Європі впевнені, що дипломати кажуть, що вони твердо переконані в тому, що Путін сповнений рішучості розпочати новий наступ між лютим та квітнем, і тому не буде зацікавлений у переговорах.

Раніше Фокус писав, що Путін уперше назвав війну в Україні "війною". При цьому за вживання слова "війна" стосовно нинішніх подій в Україні російським громадянам загрожує кримінальна відповідальність за дискредитацію ЗС РФ.

Ще нагадаємо, що у Великій Британії відреагували на передачу КНДР зброї Росії. Захід зробить все, щоб Північна Корея відповіла за те, що підтримує війну в Україні, відправляючи зброю "групі Вагнера",

Також повідомлялося, що Конгрес США схвалив передачу російських активів Україні. За словами сенатора-республіканця Ліндсі Грема, схвалена Конгресом поправка до закону про держфінансування стала "благом для багатостраждального народу України та полегшенням для американського платника податків".