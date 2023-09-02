Обозвал Байдена нацистом: Медведев разразился очередным желчным заявлением в адрес Запада

Зампред Совбеза РФ убежден, что с западными лидерами, которые поддерживают Украину, необходимо строить отношения как с представителями нацистской коалиции. В противном случае придется с ними жить "большой семьей с небинарными гендерами".

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал очередной одиозный пост, в котором назвал политических лидеров западных стран пособниками нацистов. В этот раз от бывшего российского президента досталось главе Белого дома Джо Байдену, премьер-министру Канады Джастину Трюдо, премьер-министру Великобритании Риши Сунаку, канцлеру Германии Олафу Шольцу, президенту Франции Эммануэлю Макрону и премьер-министру Италии Джорджи Мелони.

Публикация, выдержана уже в характерном для Медведева стиле. В ней российский зампред возмутился тем, что на Западе говорят о необходимости "привлечения к ответственности всех русских". При этом якобы речь идет не только об этнических русских, но и о всем населении РФ вне зависимости от национальности.

"Главари бандеровской "Украины" все чаще говорят о необходимости "привлечения к ответственности всех русских" (понятно, что под "русскими" они понимают все население нашей страны вне зависимости от национальности). Где-то такое уже было, а?" — пишет Медведев.

Отвечая на свой же вопрос, бывший глава Кремля не поскупился на эпитеты, упомянув помимо вышеуказанных лидеров, руководителей Польши, Австралии, стран Балтии и др.

"Бандероукраину поддерживают почти все начальники западных стран. Поэтому Байден, Трюдо, Сунак, Шольц, Макрон, Мелони, а также руководители гнуснейшей Польши, оскотинившихся скандинавских стран, милитаристской Японии, сумчатых животных из Австралии и Новой Зеландии и прочих чумных блох вроде Прибалтики – прямые и явные пособники нацистов", — заявил Медведев.

По его словам, отношения с этими политиками необходимо строить как с представителями "нацистской коалиции". При этом Медведев не назвал лицо, кому был адресован этот совет, и кто именно должен строить такие взаимоотношения.

В завершении Медведев добавил, что если его совету не последуют, то "мы когда-то помиримся и заживем большой полиаморной семьей с небинарными гендерами".

Напомним, Дмитрий Медведев пригрозил очередным "апокалипсисом" после того, как советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал удары по Крымскому мосту. Украинский политик отметил, что западные партнеры Украины достигли консенсуса относительно данного вопроса, в ответ на что Медведев привел цитаты из Библии и трудов Владимира Ленина.