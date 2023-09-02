Восстановление справедливости: в МИД отреагировали на отмену Нобелевским фондом приглашения для РФ

В профильном министерстве считают, что аналогичное решение мировое сообщество должно принять и в отношении российских и белорусских послов в Осло.

В МИД Украины отреагировали на отмену оргкомитетом Нобелевской премии приглашений послам России и Беларуси, назвав это победой гуманизма. Об этом написал спикер профильного министерства Олег Николенко на своей официальной странице в Facebook в субботу, 2 сентября.

"Победа гуманизма. Фонд Нобеля отменил свое решение о приглашении послов России и Беларуси на церемонию награждения Нобелевской премии в Стокгольме. Спасибо всем, кто требовал восстановления справедливости", — написал Николенко.

Он добавил, что аналогичное решение должно быть принято и в отношении российских и белорусских послов в Осло.

Что этому предшествовало

Нобелевский фонд отозвал недавнее приглашение послам из Российской Федерации, Беларуси и Ирана на церемонию вручения премий в Стокгольме.

Ранее решение Нобелевского фонда пригласить всех послов на церемонию вручения Нобелевской премии, в соответствии с прежней практикой, вызвало бурную реакцию. Речь шла о шведских политиках, включая премьер-министра страны, которые хотели бойкотировать церемонию вручения, узнав о возможном присутствии на церемонии дипломатов из этих стран. В связи с этим было принято новое решение и отозвать приглашения.

"Правление Нобелевского фонда решило повторить прошлогоднее исключение из обычной практики — не приглашать послов России, Беларуси и Ирана на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме. Как и прежде, все послы будут приглашены на церемонию в Осло", — говорится в пресс-релизе.

Напомним, 1 сентября в Нобелевском комитете решили отказаться от практики предыдущего года и пригласить на свой традиционный банкет по случаю вручения премий дипломатов всех стран, которые имеют аккредитацию в Швеции, включая Россию и Беларусь.

Спустя некоторое время МИД Украины отреагировал на данное решение. Спикер украинского дипломатического ведомства Олег Николенко заявил, что доводить ценности гуманизма до России и Беларуси — сизифов труд, поскольку эти усилия не приведут к результату.