Изменили позицию: послов РФ и Беларуси пригласят на вручение Нобелевской премии

По данным Нобелевского комитета, фонд отказался от практики предыдущего года. Тогда он не стал приглашать представителей посольств России и Беларуси на вручение премий в Стокгольме из-за российского полномасштабного вторжения в Украину.

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В текущем году Нобелевский фонд планирует пригласить на свой традиционный банкет, организуемый в честь вручения премий, дипломатов всех стран, которые имеют аккредитацию в Швеции, включая Россию и Беларусь. В предыдущем году этим странам не было предоставлено приглашение из-за событий, связанных с полномасштабным вторжением России в Украину. Об этом заявили в Нобелевском комитете.

"Отныне… на церемонии вручения премий будут приглашаться послы всех стран, имеющих дипломатические представительства в Швеции и Норвегии соответственно", — говорится в заявлении.

В этом году Нобелевский фонд решил изменить свою позицию и отказался от практики, примененной в предыдущем году. В то время организация не пригласила представителей посольств России и Беларуси на церемонию вручения премий в Стокгольме, в связи с полномасштабным вторжением России в Украину.

"Нобелевский фонд считает, что такой общий подход способствует возможности донести важные послания Нобелевской премии каждому, и в будущем эта практика станет общей для всей организации", — добавили в комитете.

Из шести Нобелевских премий пять вручаются ежегодно в Стокгольме. Нобелевскую мирную премию вручают в Осло, где проводятся отдельные торжественные мероприятия.

Нынешние лауреаты будут объявлены в начале октября, а праздничные церемонии награждения состоятся 10 декабря – в годовщину смерти Альфреда Нобеля.

Напомним, 31 января 2023 года появилась информация о том, что первая страна Европы отказалась выступать вместе с россиянами и белорусами на Олимпийских играх 2024. В Латвии призвали международные спортивные федерации поддержать отстранение спортсменов из РФ и Беларуси от участия в Олимпийских играх.

В марте Международный олимпийский комитет предлагал, чтобы на спортивных состязаниях от РФ и Беларуси выступали только те спортсмены, которые не поддерживают войну в Украине и не являются военнослужащими. Так, Томас Бах, который возглавляет Международный олимпийский комитет сказал, что спортсмены с паспортами России и Беларуси все равно соревнуются в международных турнирах.