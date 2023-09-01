Змінили позицію: послів РФ і Білорусі запросять на вручення Нобелівської премії

За даними Нобелівського комітету, фонд відмовився від практики попереднього року. Тоді він не став запрошувати представників посольств Росії та Білорусі на вручення премій у Стокгольмі через російське повномасштабне вторгнення в Україну.

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Цього року Нобелівський фонд планує запросити на свій традиційний банкет, який організовується на честь вручення премій, дипломатів усіх країн, що мають акредитацію у Швеції, включно з Росією та Білоруссю. У попередньому році цим країнам не було надано запрошення через події, пов'язані з повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Про це заявили в Нобелівському комітеті.

"Відтепер... на церемонії вручення премій запрошуватимуться посли всіх країн, що мають дипломатичні представництва у Швеції та Норвегії відповідно", — йдеться в заяві.

Цього року Нобелівський фонд вирішив змінити свою позицію і відмовився від практики, застосованої в попередньому році. Тоді організація не запросила представників посольств Росії та Білорусі на церемонію вручення премій у Стокгольмі, у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

"Нобелівський фонд вважає, що такий спільний підхід сприяє можливості донести важливі послання Нобелівської премії до кожного, і в майбутньому ця практика стане спільною для всієї організації", — додали в комітеті.

Із шести Нобелівських премій п'ять вручаються щорічно в Стокгольмі. Нобелівську мирну премію вручають в Осло, де проводяться окремі урочисті заходи.

Цьогорічні лауреати будуть оголошені на початку жовтня, а святкові церемонії нагородження відбудуться 10 грудня — у річницю смерті Альфреда Нобеля.

Нагадаємо, 31 січня 2023 року з'явилася інформація про те, що перша країна Європи відмовилася виступати разом із росіянами та білорусами на Олімпійських іграх 2024. У Латвії закликали міжнародні спортивні федерації підтримати відсторонення спортсменів із РФ і Білорусі від участі в Олімпійських іграх.

У березні Міжнародний олімпійський комітет пропонував, щоб на спортивних змаганнях від РФ і Білорусі виступали тільки ті спортсмени, які не підтримують війну в Україні і не є військовослужбовцями. Так, Томас Бах, який очолює Міжнародний олімпійський комітет, сказав, що спортсмени з паспортами Росії та Білорусі все одно змагаються в міжнародних турнірах.