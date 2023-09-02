Вручение Нобелевской премии: фонд отозвал приглашения послам из РФ, Беларуси и Ирана

Приглашения послам трех стран были отозваны на фоне "бурной реакции" в Швеции. В частности, речь идет о шведских политиках, включая премьер-министра страны, которые хотели бойкотировать церемонию вручения.

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Нобелевский фонд отозвал недавнее приглашение послам из Российской Федерации, Беларуси и Ирана на церемонию вручения премий в Стокгольме. В сообщении пресс-службы фонда от 2 сентября сказано, что решение было изменено в связи "с острой реакцией в Швеции".

В публикации отмечено, что решение Нобелевского фонда пригласить всех послов на церемонию вручения Нобелевской премии, в соответствии с прежней практикой, вызвало бурную реакцию. Речь идет о шведских политиках, включая премьер-министра страны, которые хотели бойкотировать церемонию вручения, узнав о возможном присутствии на церемонии дипломатов из этих стран.

"В основе этого решения лежит то, что мы считаем важным и правильным как можно шире распространять ценности и идеи, за которые выступает Нобелевская премия", — говорится в сообщении.

В качестве примера была приведена ситуация в 2022 году, когда премия мира была присуждена борцам за права человека из РФ, Украины и Беларуси. В частности лауреатами Нобелевской премии мира в 2022 стали белорусский активист Алесь Беляцкий, российская правозащитная организация "Мемориал" и украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод", которая занимается документированием российских военных преступлений.

Однако в этом году решение пригласить российских, белорусских и иранских послов "вызвало бурную реакцию", поэтому было принято новое решение и отозвать приглашения.

"Правление Нобелевского фонда решило повторить прошлогоднее исключение из обычной практики — не приглашать послов России, Беларуси и Ирана на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме. Как и прежде, все послы будут приглашены на церемонию в Осло", — говорится в пресс-релизе.

Напомним, 1 сентября в Нобелевском комитете решили отказаться от практики предыдущего года и пригласить на свой традиционный банкет по случаю вручения премий дипломатов всех стран, которые имеют аккредитацию в Швеции, включая Россию и Беларусь.

Спустя некоторое время МИД Украины отреагировал на данное решение. Спикер украинского дипломатического ведомства Олег Николенко заявил, что доводить ценности гуманизма до России и Беларуси — сизифов труд, поскольку эти усилия не приведут к результату.