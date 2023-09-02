Вручення Нобелівської премії: фонд відкликав запрошення послам із РФ, Білорусі та Ірану

Запрошення послам трьох країн були відкликані на тлі "бурхливої реакції" у Швеції. Зокрема, йдеться про шведських політиків, включно з прем'єр-міністром країни, які хотіли бойкотувати церемонію вручення.

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Нобелівський фонд відкликав нещодавнє запрошення послам із Російської Федерації, Білорусі та Ірану на церемонію вручення премій у Стокгольмі. У повідомленні пресслужби фонду від 2 вересня йдеться, що рішення було змінено у зв'язку "з гострою реакцією у Швеції".

У публікації зазначено, що рішення Нобелівського фонду запросити всіх послів на церемонію вручення Нобелівської премії, відповідно до колишньої практики, викликало бурхливу реакцію. Йдеться про шведських політиків, включно з прем'єр-міністром країни, які хотіли бойкотувати церемонію вручення, дізнавшись про можливу присутність на церемонії дипломатів із цих країн.

"В основі цього рішення лежить те, що ми вважаємо важливим і правильним якомога ширше поширювати цінності та ідеї, за які виступає Нобелівська премія", — йдеться в повідомленні.

Як приклад було наведено ситуацію 2022 року, коли премію миру було присуджено борцям за права людини з РФ, України та Білорусі. Зокрема, лауреатами Нобелівської премії миру 2022 року стали білоруський активіст Алесь Біляцький, російська правозахисна організація "Меморіал" та українська правозахисна організація "Центр громадянських свобод", яка займається документуванням російських воєнних злочинів.

Однак цього року рішення запросити російських, білоруських та іранських послів "викликало бурхливу реакцію", тож було ухвалено нове рішення і відкликати запрошення.

"Правління Нобелівського фонду вирішило повторити минулорічний виняток зі звичайної практики — не запрошувати послів Росії, Білорусі та Ірану на церемонію вручення Нобелівської премії в Стокгольмі. Як і раніше, всі посли будуть запрошені на церемонію в Осло", — ідеться в пресрелізі.

Нагадаємо, 1 вересня в Нобелівському комітеті вирішили відмовитися від практики попереднього року і запросити на свій традиційний бенкет з нагоди вручення премій дипломатів усіх країн, які мають акредитацію у Швеції, включно з Росією та Білоруссю.

Через деякий час МЗС України відреагувало на це рішення. Речник українського дипломатичного відомства Олег Ніколенко заявив, що доводити цінності гуманізму до Росії та Білорусі — сізіфова праця, оскільки ці зусилля не приведуть до результату.