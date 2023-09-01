Послів РФ і Білорусі запросили на вручення Нобелівської премії: реакція МЗС України

Речник відомтсва Олег Ніколенко вважає, що запрошення представників Москви та Мінська на вручення премії Нобеля лише посилить у Кремлі відчуття безкарності й спонукатиме агресора на нові злочини.

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Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко 1 вересня відреагував на рішення фундації Нобеля відновити практику запрошення послів Росії та Білорусі на церемонію вручення Нобелівської премії. Він вважає, що таке рішення пояснюється бажанням напряму доводити свої цінності навіть тим державам, які їм протистоять, написав Ніколенко у Facebook.

Він вважає, що доводити Росії та Білорусі цінності гуманізму — сізіфова робота. Ці зусилля не призведуть до результату.

"Найімовірніше, що в той день, коли російський посол сидітиме в гарному костюмі у Стокгольмському концерт холі, російська армія скоюватиме чергові воєнні злочини на окупованих українських територіях, а російські ракети знищуватимуть чергові житлові квартали в українських містах", — наголосив речник МЗС.

Як зауважив Ніколенко, у Кремлі відповідний сигнал лише посилить відчуття безкарності й нові злочини. Він нагадав, що у 2022 році Фундація Нобеля продемонструвала своє ставлення на повномасштабне вторгнення в Україну та не запрошувала російських і білоруських послів на церемонію.

"І допоки вона (агресія проти України — ред.) триває, допоки мільйони українців страждають від неспровокованої війни, а російське керівництво не покаране за свої злочини, ми закликаємо організаційний комітет підтримувати міжнародні зусилля щодо ізоляції Росії та Білорусі", — підкреслив Олег Ніколенко.

Про Нобелівську премію

Нобелівська премія — одна з найпрестижніших міжнародних премій. Щороку на початку жовтня в Стокгольмі (Швеція) та Осло (Норвегія) проходить Нобелівський тиждень, протягом якого присуджують премію за видатні наукові дослідження, революційні винаходи або значний внесок у культуру чи розвиток суспільства. Сума премії змінюється залежно від доходів Фундації Нобеля.

У 1895 році Нобель склав заповіт, згідно з яким дохід від його капіталу повинен щороку ділитися на п'ять рівних частин і розподілятися у вигляді премій. Ці нагороди присуджуються з 1901 року. 2023 року Нобелівський тиждень пройде з 2 по 9 жовтня.

Нагадаємо, 31 серпня, Дмитро Кулеба закликав критиків контрнаступу приїхати й допомогти ЗСУ. За словами глави МЗС, українські військові щодня ризикують своїми життями, але все ж звільняють нові території, кілометр за кілометром.

Повідомлялося, що генсек НАТО Єнс Столтенберг у захваті від контрнаступу ЗСУ. Він вважає, що ЗСУ знову перевершують усі очікування, хоча ще 2022 року багато експертів не вірили, що Україна зможе вистояти у війні з РФ і кілька днів.