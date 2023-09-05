Кадровые перестановки продолжаются: глава АМКУ Пищанская увольняется, ее заменит Кириленко

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что свободной остается должность руководителя Фонда госимущества. Нардеп Ярослав Железняк рассказал, что ее предлагали занять Ольге Пищанской, но чиновница отказалась.

В Украине происходят очередные кадровые перестановки, на этот раз они касаются Антимонопольного комитета Украины (АМКУ). Деталями 5 сентября поделился глава фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

Он сообщил, что руководительница АМКУ Ольга Пищанская подала заявление на увольнение, которое сейчас прорабатывается и выносится "в зал".

"На следующий день прорабатываем и назначаем Павла Кириленко на должность главы АМКУ", — добавил Арахамия.

Павел Кириленко — руководитель Донецкой областной военной администрации (ОВА), который до назначения на должность в 2019 году работал в прокуратуре.

"Должность главы ФГИУ (Фонда государственного имущества Украины, — ред.) пока остается без назначения", — подчеркнул глава фракции.

Публикация Давида Арахамии от 5 сентября Фото: Скриншот

Увольнение Пищанской подтвердил и народный депутат Ярослав Железняк.

"Заявление уже есть. Отказывать не принято в команде", — написал он.

Парламентарий также проинформировал, что в АМКУ назначат Кириленко, а ФГИУ остается без руководителя.

"Потому, что Пищанская отказалась. Рассматривается другой кандидат", — объяснил Железняк.

Публикация Ярослава Железняка от 5 сентября Фото: Скриншот

Тем временем в медиа пишут, что Кириленко уже подал в отставку. Сам он на момент публикации изменения не прокомментировал.

Напомним, 3 августа в своем вечернем обращении президент Владимир Зеленский поддержал отставку министра обороны Алексея Резникова. По словам украинского лидера, его должен заменить Рустем Умеров.

4 сентября председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что глава ФГИУ Рустем Умеров написал заявление об увольнении.