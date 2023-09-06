Зеленский лично посетит Генассамблею ООН в Нью-Йорке, — Никифоров

Вероятно, Владимир Зеленский примет участие в заседании Совбеза ООН по вопросам Украины 20 сентября.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский примет участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН, которая состоится в Нью-Йорке уже в конце этого месяца. Об этом сообщило издание OBOZREVATEL 6 августа.

Сергей Никифоров отметил, что президент Владимир Зеленский лично поедет в Нью-Йорк, чтобы принять участие в Генассамблее ООН.

Заседание Генеральной Ассамблеи ООН: что известно

Ежегодно с сентября по декабрь Генассамблея ООН собирается на сессии. На 20 сентября запланировано заседание Совета Безопасности ООН по вопросам Украины. В этом месяце председателем Совбеза является Албания. По словам постоянного представителя Албании при ООН Ферита Ходжа, Владимир Зеленский посетит ежегодную встречу лидеров ООН и примет участие в заседании Совбеза ООН по вопросам Украины. Он отметил, что на заседании планируют обсудить последствия российской войны против Украины для мира и вопросы продовольственной безопасности.

Напомним, 31 июля издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники заявляло, что украинский президент Владимир Зеленский, вероятно, поедет в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН. Журналисты рассказали, что ожидается, что Зеленский будет обсуждать свой план "формулы мира".

4 сентября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что "украинская сторона всегда чрезвычайно тщательно готовится к сессии Генеральной ассамблеи ООН", а поедет ли президент Зеленский в Нью-Йорк — "жизнь покажет".

Кроме этого, в августе стало известно о том, что российского президента Владимира Путина не будет на 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Он подписал соответствующий указ. Тогда как российскую делегацию возглавит глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. Также в группу войдут его заместитель Сергей Вершинин, руководители пяти департаментов, председатель внешнеполитического комитета Госдумы Леонид Слуцкий и посол РФ при ООН Василий Небензя.