Руководствовались инстинктами самосохранения: эксперт объяснил причины неоткрытия деклараций чиновников

Дорогие покупки депутатов могут вызвать волну публикаций о рейтингах автомобилей и недвижимости во время войны

Немедленное открытие е-деклараций может иметь сложные последствия, поскольку часть чиновников за время войны привыкли к необязательности подачи деклараций и закрытым реестрам. Об этом для материала "Непозволительная роскошь: почему депутатам страшно показать состояние во время войны" Фокусу рассказал политолог Алексей Кошель.

"Мы все понимаем риски. Немедленное открытие деклараций может привести к волне серьезных скандалов, — говорит эксперт, — Но по сравнению с этим скандалы, которые были летом с покупкой дорогой недвижимости и отдыхом депутатов на Мальдивах, будут казаться малыми. Дорогие покупки депутатов могут вызвать волну публикаций о рейтингах автомобилей и недвижимости во время войны. И все это на фоне того, что граждане часто собирают по 100 гривен на беспилотники. Волна общественного возмущения просто может накрыть определенные политические силы. Поэтому депутаты руководствовались исключительно инстинктами самосохранения, когда воздерживаться от голосования".

Напомним, 5 сентября народные депутаты во втором чтении проголосовали за законопроект № 9534 о е-декларировании для чиновников. Но правка об открытии декларации как можно быстрее не была учтена — депутаты отложили обнародование на год. Во-первых, депутаты не поддержали поправку о декларировании руководства Офиса президента, заместителей, советников и уполномоченных. А во-вторых, не согласились на возобновление публичной работы реестра деклараций, отсрочив его на год. Хотя и отметили: каждый, кто хочет, может подать в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции заявление о персональном открытии декларации. Это вызвало возмущение общества — на сайте президента была зарегистрирована петиция о наложении вето на документ. За два дня она набрала почти 90 тысяч голосов.

Больше читайте в материале Фокуса "Непозволительная роскошь: почему депутатам страшно показать состояние во время войны".