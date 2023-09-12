Снаряды в обмен на еду: Какое оружие Путин хочет получить от Ким Чен Ына

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын собрался на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главы двух государств примут участие в Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке. Фокус разбирался, действительно ли Путин и Ким Чен Ын будут обсуждать передачу вооружения и какое именно оружие в результате получит агрессор для войны против Украины.

Маршрут Ким Чен Ына в России: Причал 33, космодром Восточный и, возможно, Москва

По информации The New York Times — которая в итоге подтвердилась — Ким Чен Ын прибудет в Россию из Пхеньяна на бронепоезде. Источники издания также не исключили возможный визит в Москву. Говорят, что северокорейский лидер планирует посетить и Причал 33 – это военно-морская база РФ во Владивостоке, где швартуются корабли Тихоокеанского флота. Также одной из потенциальных остановок Кима после Владивостока является космодром Восточный, космический стартовый центр.

Официально планы визита долго не подтверждали. Пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову 5 сентября журналисты задали вопрос, готовится ли визит северокорейского лидера в Россию, на что он ответил: "Нам нечего сказать вам по этой теме". Однако вполне вероятно, что договоренность о будущем визите была достигнута во время июльского визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в Пхеньян, куда он прибыл, чтобы вместе с северокорейским лидером отметить 70-летие окончания Корейской войны, по итогам которой полуостров оказался разделен на две части.

В России приезд лидера КНДР будет использован в качестве раздражителя для США Фото: РИА Новости

Какое вооружение Северная Корея может передать РФ — и на каких условиях

Среди основных целей, которые Ким Чен Ын может преследовать, отправляясь в Россию, военно-техническое сотрудничество, а также поставки гуманитарной и финансовой помощи Северной Корее, плохо развитая экономика которой серьезно пострадала после пандемии коронавируса. Из-за закрытия границ, запрета на импорт (в частности, зерна из Китая, удобрений и сельскохозяйственного оборудования) страна переживает массовый голод, передает ВВС. Нехватка рабочих рук из-за эпидемии "лихорадки" в прошлом году привела к масштабному неурожаю риса. Риск гуманитарной катастрофы побудил Ким Чен Ына разрешить регулярные полеты в две дружественные КНДР страны — Китай и Россию. Также КНДР необходимы нефтепродукты и твердая валюта.

"Любая помощь, которую Ким получит для гражданского сектора своей экономики, может высвободить ресурсы, которые можно будет потратить на его программу создания ядерного оружия", — отмечает Bloomberg.

Как пишет Bloomberg, Северная Корея обладает значительными запасами боеприпасов, которые могут исчисляться миллионами единиц. Эти запасы включают артиллерийские снаряды калибра 122 и 152 миллиметра, а также 122-миллиметровые ракеты, необходимые РФ. Помимо этого, Северная Корея может поставлять России запчасти к танкам, таким как Т-54 и Т-62, поскольку имеет большие запасы советской техники.

Готовность Пхеньяна передать боеприпасы, однако, вызывает сомнения. Ким Чен Ын и северокорейская элита параноидально боится внешней угрозы, причем не только со стороны США и Южной Кореи, но и Китая в том числе. Китай использует КНДР в качестве буфера от американского военного контингента, дислоцированного на территории Южной Кореи и поддерживает выживаемость режима как необходимого зла. Однако в Пхеньяне настороженно относятся к Поднебесной, помня, как во времена Холодной войны Китай планировал операцию по свержению Ким Ир Сена.

Учитывая остроту угрозы и тот факт, что Северная Корея всерьез готовится к отражению потенциального нападения со стороны вражеских государств, едва ли можно предполагать, что КНДР передаст России боеприпасы в нужном количестве, которое повлияет на ситуацию на украинском фронте. Передача оружия, однако, вполне возможна в обмен на продовольственную, гуманитарную, финансовую помощь. Тем более, что скорее всего, поставки уже осуществлялись, в частности, для ЧВК "Вагнер". Известны случаи, когда военнослужащие ВСУ находили боеприпасы северокорейского производства. Имеются в виду боеприпасы для ствольной артиллерии, для реактивных систем залпового огня — оружие, которое Северная Корея получала еще в 1960-80-е годы от Советского Союза и смогла наладить собственное производство.

Визит к Путину как способ подать сигнал США

Вполне вероятно, что Ким Чен Ын пытается использовать поездку в Россию в качестве триггера для западных стран, в первую очередь – для США. Экономика северной Кореи находится в плачевном состоянии и для того, чтобы исправить ситуацию, Пхеньяну необходимо ослабить санкционный режим. Отправляясь в Россию, встречаясь с Путиным, ведя переговоры о возможных поставках вооружения, которое может быть использовано на фронте против Украины, Ким Чен Ын пытается привлечь внимание и побудить Вашингтон к коммуникации. Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Северная Корея столкнется с последствиями в случае передачи оружия России для использования в войне против Украины.

Джейк Салливан обещает: "Мы будем продолжать призывать Северную Корею выполнять обязательства и не поставлять оружие в Россию" Фото: РБК

"Мы будем продолжать призывать Северную Корею выполнять обязательства и не поставлять оружие в Россию", – заверил Салливан. Таким образом, Соединенные Штаты выражают готовность возобновить прямой диалог с северокорейским режимом. Вероятно, Ким Чен Ын будет торговаться и в обмен на отказ от поставок вооружения для России, потребует, например, ослабления санкций.

Ядерное оружие страны-изгоя

Прямой диалог с Вашингтоном важен для Северной Кореи также и в контексте легитимизации ядерного статуса. Ядерное оружие для КНДР – единственная гарантия безопасности и сохранности. Развивая количественно и качественно ядерный потенциал, КНДР таким образом пытается обезопаситься от потенциальной внешней интервенции со стороны, например, США и Южной Кореи, целью которой может стать деконструкция режима. От ядерного оружия Пхеньян отказываться не готов, но и существовать в полной изоляции на фоне глобальных кризисов с каждым годом становится все сложнее. Поэтому Пхеньян готов к поиску компромисса с США для ослабления изоляции при условии сохранения ядерного арсенала при ограниченном количественном сокращении.

Военный парад в Пхеньяне Фото: Getty Images

Конечно, поездка Ким Чен Ына в РФ важна в идеологическо-пропагандистком контексте – как инструмент влияния на северокорейскую общественность и способ продемонстрировать, что КНДР – не страна-изгой и в мире есть государства, готовые сотрудничать и разделяющие общую идеологическую базу, такую как ненависть к Западу, возглавляемому США. К тому же, это будет способствовать продвижению культа личности и будет использовано в качестве доказательства, что лидер страны – солнцеликий Ким Чен Ын – развивает дипломатические отношения во благо народа. Причем это происходит одновременно с укреплением обороноспособности государства на фоне "империалистической" угрозы.

Новая глава: крупнейший подводный флот станет атомным

8 сентября объявили о строительстве "тактической атомной подводной лодки" в рамках усилий по укреплению военно-морских сил КНДР. По данным северокорейского государственного информационного агентства KCNA, новая подводная лодка была представлена в среду на церемонии в присутствии Ким Чен Ына, заявившего, что спуск на воду подводной лодки № 841, получившей имя Героя Ким Кун Ока, знаменует "новую главу в укреплении военно-морских сил КНДР".

Северная Корея объявила о строительстве "тактической атомной подводной лодки" Фото: Getty Images Северная Корея объявила о строительстве "тактической атомной подводной лодки" Фото: Getty Images

По словам северокорейского лидера, подводная лодка станет "одним из основных подводных наступательных средств северокорейских ВМС". Ким Чен Ын заявил, что КНДР переоборудует имеющиеся у нее подводные лодки в боевые корабли, оснащенные ядерным оружием. По данным американского аналитического центра Nuclear Threat Initiative, Северная Корея имеет от 64 до 86 подводных лодок, это один из крупнейших подводных флотов в мире, однако есть сомнения в его качестве и в том, действительно ли подлодки находятся в рабочем состоянии.

Какое значение встреча Путина и Ким Чен Ына будет иметь для РФ и Украины

В России приезд лидера КНДР также будет использован в качестве раздражителя для США, ведь "оружейная сделка" и потенциальный союз с одиозным северокорейским режимом не может не вызывать беспокойство в Белом доме. Функционировать эффективно, впрочем, такой союз едва ли будет способен, учитывая успешную санкционную политику западных государств против КНДР и РФ и тяжелое экономическое положение Северной Кореи.

Для Украины коммуникация между РФ и КНДР не является критической угрозой в силу сомнительных перспектив двустороннего союза – однако должна оставаться в фокусе внимания и стать мотивацией к большему вовлечению в региональную повестку Корейского полуострова. В частности, необходимо поддерживать усилия Южной Кореи по сдерживаю Пхеньяна дипломатическими методами и продвигать инициативу переформатирования переговоров по решению северокорейской проблемы, в которых Украина могла бы принять участие в будущем, как страна, испытывающая экзистенциальную угрозу со стороны ядерной державы.