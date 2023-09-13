Мирные переговоры или долгая война. Почему Украине намекают на стол переговоров

Международные партнеры хотя и не подталкивают Украину прямо к переговорам с Россией, но постоянно намекают, что рано или поздно придется сесть за стол переговоров — война забирает большие ресурсы, как человеческие, так и финансовые, чувствуется усталость. России это на руку, потому что ей выгоден не мир, а перемирие, чтобы накопить дополнительные силы — прежде всего оружие, которого Кремлю не хватает. Фокус узнавал, о чем идет речь, когда мы слышим призывы к переговорам как со стороны России, так и "неравнодушных экспертов".

В последнее время иностранные журналисты все чаще задаются вопросом, готовы ли украинцы к переговорам с РФ. Некоторые коллеги признают, что получили редакционные задания, чтобы выяснить настроения украинцев. Спрашивают о переговорах с РФ корреспонденты и президента Владимира Зеленского. На вопрос CNN он объясняет, что Украина не соглашается на переговоры с лидером России, потому что заявления Владимира Путина о стремлении к миру не искренние.

Сейчас публично никто из европейских или североамериканских партнеров Украины не говорит, что с Россией нужно садиться за стол переговоров. Говорить об этом — значит потерпеть цивилизационный провал, когда страна-агрессор, которая угрожала атомным оружием миру, может доказать свое превосходство. Для ЕС и США такая ситуация недопустима.

Последний раз за столом переговоров представители Украины и РФ собирались в марте 2022 года в Беларуси Фото: Facebook

Однако мало кто будет отрицать, что компромисс по войне в Украине западные лидеры пытались и пытаются найти. Кто-то, как премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган или Папа Римский Франциск, стремились в разное время стать переговорщиками между Украиной и Россией. Кто-то, как генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, обсуждая содействие снятию санкций с России в обмен на зерновую сделку. Но все попытки до этого были тщетными.

Переговоров ради переговоров не будет

Директор программы "Северная Америка" в Совете внешней политики "Украинская призма" Александр Краев в комментарии Фокусу говорит, что западные партнеры готовы предоставлять новое вооружение для украинского контрнаступления, и не принуждают Украину к переговорам.

"Сейчас продолжаются санкции для системного сдерживания России, — отмечает он, — и это работает. К ним добавляются и санкции в отношении Китая. Но от Глобального юга и некоторых западных союзников, действительно, до сих пор звучат тезисы о том, что мы должны идти на переговоры просто потому, что мы должны идти на переговоры. То есть это должны быть переговоры ради переговоров. И четкая реакция нашего президента — это показатель, что переговоров ради переговоров — не будет".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал, что считает, что Украина готова вести переговоры с РФ, если российская сторона покажет свою заинтересованность в дипломатии Фото: ua.usembassy.gov

Эксперт убежден, переговоры начнутся в тот момент, когда это будет необходимо. И такова также позиция западных партнеров, в частности, американцев.

"Надо отдать должное Блинкену, с его стороны был очень правильный пас. Он сказал, что с одной стороны, Америка всегда поддерживает переговоры, но только тогда, когда все стороны будут к этому готовы", — добавляет Краев.

Напомним, во время недавнего визита в Киев Киев государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал, что считает, что Украина готова вести переговоры с РФ, если российская сторона покажет свою заинтересованность в дипломатии. "Однако для танго нужны двое. И пока мы не видели никаких признаков интереса к дипломатии со стороны Владимира Путина", — отметил он.

Краев отмечает, американцы очень четко говорят о том, в чем они видят заинтересованность.

"Все должно начаться с вывода российских войск с территории Украины. После этого можно начинать говорить за столом. То есть никаких предположений: "ну давайте мы попробуем договориться сейчас", "найдем промежуточный вариант", американцы не рассматривают. Россияне выходят с территории Украины — тогда можем начинать говорить. До этого не о чем говорить, ведь территория оккупирована и россияне обстреливают украинские города, какие здесь могут быть разговоры".

Уровень поддержки украинцев

Но вернемся к позиции Владимира Зеленского. В ответ на заявление Блинкена он сказал, что Украина также поддерживает идею переговоров, но для полноценного мира мы не должны вести переговоры с агрессором просто ради того, чтобы их вести. "Поэтому это очень правильно расставленные точки и я здесь благодарен Блинкену за то, что он в этом визите, к которому приковано внимание всех стран, дал возможность еще раз повторить этот тезис", — продолжает Александр Краев.

В интервью The Economist Зеленский также отверг малейшую возможность сесть за стол переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. "Когда вы хотите иметь компромисс или диалог с кем-то, вы не можете это сделать с лжецом", — сказал Зеленский. В интервью он говорит, что сейчас плохой момент для переговоров, и эмоционально готов к длительной войне против России и замечает изменение настроения некоторых западных партнеров Украины.

Политтехнолог Виктор Бобыренко говорит Фокусу, что Зеленский не может даже в заявлениях предположить, что Украина может пойти на переговоры. Он в своих мыслях и надеждах будет опираться на пожелания украинцев.

"И если в 2019 году значительное количество украинцев поддерживало его стремление договариваться и перестать стрелять, то сейчас 86% украинского общества желают мира с РФ на условиях Украины, то есть в границах 1991 года. И у Зеленского нет другого варианта, как думать как 86% украинцев. Другое дело, что международные партнеры могли принуждать Украину к переговорам, перекрывая военную и финансовую помощь, чтобы украинцы были более гибкими в этом вопросе, но пока таких тенденций мы не наблюдаем", — отмечает он.

Напомним, согласно недавнему опросу фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова большинство граждан не желают идти на компромиссы с РФ для прекращения боевых действий.

Россия давит: она заинтересована в передышке

"То есть сейчас такая ситуация: украинский народ хочет освобождения территории, а после них садиться за стол переговоров. Путин не хочет идти на условия Украины. Противостояние принципиальное. Очевидно, мир возможен в будущем, если какое-то общество заморится. А оно заморится, когда заморится армия, которая устанет воевать. Так было в Российской империи образца 1917 года. Армия перестала хотеть воевать — общество посыпалось. Такое может быть и в этой войне. Однако, у нас мотивации больше чем у россиян, мы воюем на своей земле. А значит первыми посыплются они. Если вы меня спросите, возможна ли победа, отвечу: конечно. Когда? Кто знает. Как российская армия заморится воевать", — говорит Бобыренко.

А она устала уже, потому что не хватает ей оружия и другой амуниции. И именно поэтому Путин просит о переговорах, а на самом деле о передышке.

"Россия надеется на перемирие, именно поэтому записывает в свою конституцию Крым, Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье как субъекты РФ. Соответственно в нашей конституции они записаны как субъекты Украины. Поэтому с точки зрения конституций — никто не закончит войну. Потому что тот, кто скажет "а, давайте сдадим Крым", будет считаться предателем. Мир при Путине невозможен, возможно лишь какое-то перемирие. Путину выгодно говорить, когда он оккупировал украинский Крым, а не Украина захватила Кубань", — отмечает Виктор Бобыренко.

И пока поезд северокорейского диктатора Ким Чен Ына направлялся в Россию, договариваться о поставках оружия из Северной Кореи в обмен на высокие технологии, Россия всеми возможными способами на разных фронтах пытается остановить украинское контрнаступление. Информационно, заявляя, что оно продвигается слишком медленно. Дипломатически, направляя переговорщиков.

"Есть просто политики и государства, которые нацелены на создание собственного образа миротворца и очень хотят в это вложиться и заработать политических дивидендов. К счастью для нас, пока все они не занимают ведущей позиции. Ни в одной стране, кроме Китая или прокитайских стран, нет абсолютного большинства политического истеблишмента, который бы заставлял нас к переговорам", — отмечает Краев.

Генсек ООН Антониу Гутерриш неожиданно стал промоутером интересов России Фото: Getty Images

А еще и экономически, организовывая переговоры генсека ООН с министром МИД РФ Сергеем Лавровым.

"О том, что Россия и Китай пытаются говорить с генсеком ООН разговоры шли давно, — добавляет эксперт, — Они шли от россиян и китайцев. Половина тех пунктов, которые там предлагается — о снятии санкций, возвращение к SWIFT, открытие портов, совместный зерновой коридор — как говорил когда-то один из президентов Украины "это уже было". Нам нужно понимать, что существует такая позиция, но более важно ее контролировать, уметь с ней работать", — продолжает Александр Краев.

Разговоры о переговорах не будут прекращаться, потому что Россия очень удачно подвязывает свой терроризм под глобальную проблематику мира, такие как предотвращение использования ядерного оружия или продовольственный кризис. Но как бы террорист себя не вел — переговоры с ним вести нельзя, иначе он будет повторять свои действия.