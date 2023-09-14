Словакия выслала российского дипломата: в МИД РФ отреагировали

По данным МИД Словакии, сотрудник российского посольства грубо нарушил Венскую конвенцию. В связи с этим в ведомстве вызвали посла РФ Игоря Братчикова.

В четверг, 14 сентября, Словацкая Республика выслала сотрудника посольства Российской Федерации в Братиславе. Об этом пишет словацкое издание Novinky.cz, ссылаясь на Министерство иностранных дел Словакии.

В МИД Словакии заявили, что причиной высылки российского дипломата являются его действия, которые грубо нарушили Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Дипломата обязали покинуть страну в течение 48 часов.

В ведомстве не назвали имя дипломата и не уточнили, о каком именно правонарушении с его стороны идет речь.

Сообщается, что в контексте этого инцидента в МИД Словакии вызвали российского посла Игоря Братчикова. Сотрудников посольства призвали осуществлять свою деятельность в соответствии с Венской конвенцией.

Высылка российского дипломата: что говорят в РФ

Издание "РИА Новости" сообщило со ссылкой на МИД РФ, что Москва ответит на высылку сотрудника посольства России из Словакии.

"Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ", — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, 28 августа стало известно, что Словакия заключила соглашение с американской компанией Westinghouse о поставках ядерного топлива для АЭС, еще одним поставщиком может стать Франция. Таким образом страна избавляется от зависимости от топлива из России.

Мы также сообщали, что 30 июля министры иностранных дел Венгрии и Словакии поспорили из-за Украины. Западные дипломаты не смогли найти общий язык, когда речь зашла о российской агрессии в Украине.