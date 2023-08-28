"Избавляется от зависимости": Словакия отказывается от российского ядерного топлива

Почти 60% энергии, производимой страной, приходится на атомные электростанции, которые, в свою очередь, работают исключительно на российском ядерном топливе.

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Словакия заключила соглашение с американской компанией Westinghouse о поставках ядерного топлива для АЭС, еще одним поставщиком может стать Франция. Таким образом страна избавляется от зависимости от топлива из России, сообщает Euractiv.

Почти 60% энергии, производимой Словакией, приходится на атомные электростанции, которые, в свою очередь, работают исключительно на российском ядерном топливе. Этого больше не будет после того, как в результате международного тендера было заключено соглашение на поставку Slovenské elektrárne "единственной полностью западной альтернативы".

"Нахождение еще одного поставщика ядерного топлива для наших электростанций является важным шагом на пути укрепления энергетической безопасности Словакии. Атомные электростанции являются важной опорой в энергетическом балансе нашей страны, поэтому я считаю крайне важным обеспечить диверсификацию поставок ядерного топлива для их стабильной работы", — сказал Бранислав Стрычек, генеральный директор Slovenske elektrární.

Топливо сначала должно пройти процедуру одобрения специально для использования в словацких ядерных реакторах. Поэтому в течение года поступят первые нероссийские поставки ядерного топлива.

Что известно о Westinghouse Electric Company

Westinghouse Electric Company — американская ядерная энергетическая компания, но контракт со Словакией был заключен с ее шведской дочерней компанией. Соглашение соответствует цели ЕС по прекращению зависимости от российских энергоносителей. В то время как большинство санкций ЕС сосредоточены на ископаемом топливе, Словакия оказалась в зависимости от государства-агрессора в ядерном секторе.

Напомним, 31 июля сообщалось, что Словакия отправит Украине первые заказанные САУ Zuzana 2. Западные партнеры профинансировали изготовление для Украины 16 САУ Zuzana 2, которые уже есть в ВСУ.

Ранее, 7 июля, Украина подписала контракт со Словакией на производство 16 Zuzana 2.