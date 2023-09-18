Председатель "Полигон 56" Елена Добыча: Россия осуждает украинских пленных, а дальше — будет ссылать в Сибирь

Пленных украинских военнослужащих получают в России от 15 до 27 лет заключения.

Так называемые суды на оккупированных территориях Украины и в России начали выносить приговоры украинским военнопленным. Об этом сказала в интервью Фокусу жена военнопленного, председатель объединения семей "Полигон 56" Елена Добыча.

"Мы знаем о приговорах не только для бойцов нашего подразделения — военнослужащих 56-й отдельной мотопехотной бригады, но и для других. Ребята получают 22 года заключения, 18 лет заключения, 27 лет, 15 лет, 20 лет. Что дальше? Всех будут ссылать в Сибирь?" — говорит она.

Причина начала уголовных дел — якобы, нападения на мирное население.

"Заставляют их на камеру признаваться. Их осуждают и в "ДНР", и в России. Я буквально недавно общалась с одной женщиной, которая наняла в РФ российского адвоката, пытается вытащить своего ребенка. И она плачет и говорит: "Я не знаю что уже делать, осуждают". И это обычных солдат. О командирах я не говорю. Там про обычных ребят, про командиров я вообще молчу, им уже по 15-20 лет дают, они в Ростове, Таганроге, Курске сидят", — добавляет она.

Напомним, ранее стало известно, что в РФ судили украинского морпеха. По данным российского следствия, обвиняемый Антон Чередник якобы застрелил жителя Мариуполя из-за неправильного произношения слов на украинском языке. Также в РФ проходит суд над представителями полка "Азов".

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