"За военые преступления": в России суд рассмотрит первое дело над украинским военным

По данным российского следствия, обвиняемый Антон Чередник якобы застрелил жителя Мариуполя из-за неправильного произношения слов на украинском языке.

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В Южный окружной военный суд Ростовской области РФ 22 февраля поступили материалы уголовного дела в отношении военнослужащего ВСУ Антона Чередника, которого обвиняют в терроризме и убийстве гражданских в Мариуполе. Это первое судебное разбирательство в России над украинским военным, сообщает агентство ТАСС.

"Антону Череднику вменяется ст. 278 (Насильственный захват власти), ч. 1 ст. 356 (Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов), ч. 2 ст. 105 (Убийство), ст. 205.3 УК РФ (Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности)" — говорится в сообщении.

В материалах Следственного комитета РФ (СК) уточняется, что Чередник якобы убил жителя Мариуполя после того, как тот неправильно произносил слова на украинском языке. По данным российского следствия, 27 марта 2022 года в поселке Мирном Чередник остановил двух мужчин и потребовал предъявить документы. Затем он приказал им лечь на землю и произнести фразу на украинском языке, а для устрашения произвел выстрел в воздух из автомата. После чего под предлогом неправильного произношения Чередник якобы расстрелял одного из мужчин.

Другие обвинения украинских военных

Агентство также сообщает, что в Южном окружном суде будет рассмотрено еще одно дело в отношении украинского военного. Речь идет о бойце батальона "Айдар" Денисе Мурыге, которого также обвиняют в террористической деятельности. О подробностях следствия по делу Мурыги не сообщалось.

Кроме того, по словам главы СК Александра Бастрыкина Россией осуществляется уголовное преследование в отношении 680 украинских чиновников, в том числе 118 военнослужащих и Министерству обороны Украины, за совершение военных преступлений. Он уточнил, что обвинения вынесены на основе статьи УК РФ (Применение запрещенных средств и методов ведения войны)

Ранее сообщалось, что в оккупированном Севастополе "суд" вынес приговор военнослужащим РФ по уголовному делу об отказе выполнять приказ командования. Двоюродные братья Котов В.А. и Котов Е.В. отказались от участия в военных действиях в Херсонской области.

В оккупированной Ялте задержали местного жителя за "дискредитацию Вооруженных сил РФ". "Главное следственное управление Крыма" 14 февраля сообщило, что 35-летний мужчина выкрикивал на остановке лозунги "Слава Украине".