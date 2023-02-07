В Крыму за отказ воевать против Украины впервые осудили российских военнослужащих

Два брата отказались выполнять приказ командования и "защищать рубежи" оккупированной территории Херсонской области.

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Во временно оккупированном Севастополе суд вынес первый приговор по уголовному делу об отказе военнослужащих ВС РФ выполнить приказ командования. Об этом сообщает пресс-служба российского Севастопольского гарнизонного военного суда.

Подсудимыми стали прапорщик и рядовой Белогорского гарнизона Амурской области – Котов В.А. и Котов Е.В. Их обвинили в "неисполнении приказа". По сообщению суда, двоюродные братья заранее спланировали, что не будут участвовать в военных действиях в Херсонской области и "не будут защищать рубежи".

"Реализуя задуманное, Котовы 26 сентября 2022 г., отказались выполнить, отданный заместителем командира бригады о выбытии для выполнения задач по содержанию занятых границ для недопущения прорыва противника", — говорится в решении суда.

Действия братьев Котовых российское законодательство признало такими, которые подрывают военную дисциплину и авторитет начальников и увеличивают служебную нагрузку на военнослужащих подразделения.

Братья Котовы свою вину признали частично.

Прапорщика Котова В.А суд признал виновным и приговорил к лишению свободы на 3 года в исправительной колонии общего режима.

Солдата Котова Е.В. также признали виновным и назначили ему наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 4 месяца в исправительной колонии общего режима.

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