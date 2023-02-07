У Криму за відмову воювати проти України вперше засудили російських військовослужбовців

Двоє братів відмовилися виконувати наказ командування і "захищати рубежі" окупованої території Херсонської області.

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У тимчасово окупованому Севастополі суд ухвалив перший вирок у кримінальній справі щодо відмови військовослужбовців ЗС РФ виконати наказ командування. Про це повідомляє пресслужба російського Севастопольського гарнізонного військового суду.

Підсудними стали прапорщик та рядовий Білогірського гарнізону Амурської області – Котов В.А. та Котов Є.В. Їх звинуватили у "невиконанні наказу". За повідомленням суду, двоюрідні брати заздалегідь спланували, що не братимуть участь у військових діях у Херсонській області й "не захищатимуть рубежі".

"Реалізуючи задумане Котови 26 вересня 2022 р., відмовилися виконати, відданий заступником командира бригади про вибуття для виконання завдань з утримання зайнятих кордонів для недопущення прориву противника", — йдеться у рішенні суду.

Дії братів Котових російське законодавство визнало такими, що підривають військову дисципліну й авторитет начальників та збільшують службове навантаження на військовослужбовців підрозділу.

Брати Котові свою провину визнали частково.

Прапорщика Котова В.А суд визнав винним та засудив до позбавлення волі на 3 роки у виправній колонії загального режиму.

Солдата Котова Є.В. також визнали винним та призначили йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки 4 місяці у виправній колонії загального режиму.

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