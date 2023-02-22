"За воєнні злочини": у Росії суд розгляне першу справу над українським військовим

За даними російського слідства, обвинувачений Антон Чередник нібито застрелив мешканця Маріуполя через неправильну вимову слів українською мовою.

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До Південного окружного військового суду Ростовської області РФ 22 лютого надійшли матеріали кримінальної справи стосовно військовослужбовця ЗСУ Антона Чередника, якого звинувачують у тероризмі та вбивстві цивільних у Маріуполі. Це перший судовий розгляд у Росії над українським військовим, повідомляє агентство ТАСС.

"Антону Череднику ставиться в провину ст. 278 (Насильницьке захоплення влади), ч. 1 ст. 356 (Жорстоке поводження з цивільним населенням, застосування в збройному конфлікті заборонених засобів і методів), ч. 2 ст. 105 (Вбивство), ст. 205.3 КК РФ (Проходження навчання з метою здійснення терористичної діяльності)" — йдеться у повідомленні.

У матеріалах Слідчого комітету РФ (СК) уточнюється, що Чередник нібито вбив мешканця Маріуполя після того, як той неправильно вимовляв українською мовою слова. За даними російського слідства, 27 березня 2022 року в селищі Мирне Чередник зупинив двох чоловіків і зажадав пред'явити документи. Потім він наказав їм лягти на землю і вимовити фразу українською мовою, а для залякування зробив постріл у повітря з автомата. Після чого під приводом неправильної вимови Чередник нібито розстріляв одного із чоловіків.

Інші звинувачення українських військових

Агентство також повідомляє, що у Південному окружному суді буде розглянуто ще одну справу стосовно українського військового. Йдеться про бійця батальйону "Айдар" Дениса Муригу, якого також звинувачують у терористичній діяльності. Про подробиці слідства у справі Муриги не повідомлялося.

Крім того, за словами голови СК Олександра Бастрикіна, Росією здійснюється кримінальне переслідування щодо 680 українських чиновників, зокрема 118 військовослужбовців та Міністерства оборони України, за скоєння воєнних злочинів. Він уточнив, що звинувачення винесено на основі статті КК РФ (Застосування заборонених засобів та методів ведення війни)

Раніше повідомлялося, що в окупованому Севастополі "суд" ухвалив вирок військовослужбовцям РФ у кримінальній справі про відмову виконувати наказ командування. Двоюрідні брати Котов В.А. та Котов Є.В. відмовилися від участі у військових діях у Херсонській області.

В окупованій Ялті затримали місцевого жителя за дискредитацію Збройних сил РФ. "Головне слідче управління Криму" 14 лютого повідомило, що 35-річний чоловік вигукував на зупинці гасла "Слава Україні".