"Необходимо вернуть полную силу": Зеленский прибыл в Нью-Йорк с "четким предложением"

По словам главы государства, главным принципом, который будет обсуждаться, является территориальная целостность страны. ООН должна иметь инструменты, которые позволят останавливать агрессии и предотвращать их.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк на саммит Генеральной ассамблеи ООН. Об этом он сообщил у себя в Telegram вечером 18 сентября.

По словам главы государства, сперва он отправился в больницу, где проходят реабилитацию украинские военные.

"Далее – важные и насыщенные дни. Генеральная Ассамблея ООН, Саммит целей устойчивого развития, Совет Безопасности. Уже намечены веские двусторонние встречи", — отметил Зеленский.

Он заявил, что главным принципом всех документов ООН, который будет обсуждаться, является территориальная целостность страны. Он был разрушен агрессивным российским вторжением, а потому ему необходимо вернуть силу. ООН должна иметь инструменты, которые позволят ей останавливать агрессии и предотвращать их.

"Украина сделает четкое предложение по этому поводу", — отметил Зеленский.

Также глава государства заявил, что в Вашингтоне он также проведет переговоры с президентом США Джо Байденом с лидерами палат и партий Конгресса, с военным руководством, а также с американскими предпринимателями, журналистом и общественностью.

Глава ОП Андрей Ермак также прибыл в Нью-Йорк

Также в США прибыл и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он подтвердил планы Зеленского внести в ООН четкое предложение по предотвращению агрессивных войн.

"Насыщенный график Президента. Все будет Украина", — отметил Ермак.

Напомним, что в Вашингтоне назвали дату встречи Зеленского и Байдена в Белом доме. Это будет уже второй визит Владимира Зеленского в Вашингтон с начала полномасштабной войны в Украине. Американские медиа, в свою очередь, утверждают, что Байден во время встречи не планирует объявлять о передаче дальнобойных ракет ATACMS.

Отметим также, что 15 сентября сообщалось, что в ОП хотят перезагрузки состава Совбеза ООН. По словам Михаила Подоляка, Москва незаконно занимает место в организации и пользуется своим положением. Во время Генассамблеи в США у ООН будет шанс все изменить.