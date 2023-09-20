Польша может прекратить оказывать помощь Украине: названо главное условие

Представитель польского Кабмина намекнул, что его страна ищет основания для сокращения поддержки Украины.

Польша может перестать поддерживать Украину, если внутри страны не будет такого одобрения. Министр по делам Европейского Союза Шимон Шинковский вель Сен сделал соответствующее заявление агентству PAP.

Он отметил, что важно иметь поддержку поляков в этом вопросе. Чиновник допустил прекращение поддержки, если этого не будет.

"Мы хотим и дальше поддерживать Украину, но для этого нам нужно одобрение поляков. Если его не будет, мы не сможем оказывать Киеву помощь, как раньше", — заявил он.

Зерновой кризис: спор Польши с Украиной

Польша намерена заблокировать заявку Украины в Евросоюз, если не удастся урегулировать вопрос экспорта зерна. Министр сельского хозяйства Роберт Телус сделал соответствующее заявление. В польском правительстве считают, что запрет на ввоз украинского зерна заставит официальный Киев выполнить условия для вступления в Европейский Союз.

Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что действия Польши в отношении украинской агропродукции "являются ошибочными, неправомерными и вредными для польских, украинских и всех фермеров Европейского Союза". Киев намерен подать в судебные инстанции. По его словам, Польша сказала правду по поводу украинского зерна и фактически показала, что борется за liberum veto в Украине без каких-либо объяснений.

Напомним, 12 сентября украинский премьер Денис Шмыгаль заявил о намерении обратиться в арбитраж ВТО относительно компенсации убытков за нарушение норм ГАТТ. Он напомнил, что Украина выполняет свои обязательства как по Соглашению об ассоциации с Евросоюзом, так и по праву Всемирной торговой организации (ВТО).