"На этом все": Арахамия заявил о выполнении Радой 99,9% требований по вступлению Украины в ЕС

21 сентября народные депутаты проголосовали за два законопроекта, которые касаются требований ЕС — относительно финансового мониторинга и нацменьшинств. Глава фракции "Слуга народа" заявил, что теперь за дело должен взяться Кабмин.

Еврокомиссия сформировала семь требований, которые должна выполнить Украина, чтобы подтвердить статус "кандидата на вступление в Евросоюз", полученный авансом. Требования обнародованы еще в 2022 году и их нужно было выполнить до октября 2023 года. Глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что парламентарии выполнили все требования вовремя и передали "эстафету" следующих решений Кабмину Украины. Об этом говорится в заметке, опубликованной в Telegram-канале народного депутата.

Арахамия уверен, что нардепы выполнили 99,9% требований Европейского Союза. Отныне следующие шаги, необходимые для начала переговоров о вступлении в ЕС, должны делать в Кабинете Министров. Пообещал: если чиновникам понадобится поддержка, то "будут помогать". Между тем парламентарии выполнили "домашнюю работу" — и "на этом все".

Нардеп перечислил, какие крайние законопроекты, касающиеся требований ЕС, рассмотрели в Верховной Раде 21 сентября:

закон о национальных меньшинствах — завершили рассмотрение;

законопроект о политически значимых лицах (ПЭП) — рассмотрен в первом чтении.

Также Арахамия пояснил, что вопрос ПЭП до сих пор остается дискуссионным. Но пообещал, что над законопроектом поработают и примут во втором чтении.

Арахамия о решении нардепов Фото: Telegram / Давид Арахамия

Народный депутат Ярослав Железняк добавил некоторые детали относительно событий в Верховной Раде 21 сентября. В частности, опубликовал результаты голосования за законопроект №9610 о нацменьшинствах ("за" — 318 голосов) и №9296 по финансовому мониторингу ПЭП ("за" — 260 голосов).

Голосование по законопроекту № 9610 (о нацменьшинствах) Голосование по законопроекту № 9296 (о ПЭП)

Также политик прокомментировал решение по ПЭП. Он напомнил, что оно соответствует требованиям Международного валютного фонда и Евросоюза. Отметил, какой характер мониторинга предлагаются ввести: "вместо ограничения в три года, снова возвращается принцип once pep-forever pep". Кроме того, создадут реестр политически значимых персон.

Вступление в ЕС: детали

Для того, что начать переговоры для вступления в Евросоюз, Украине предложили выполнить ряд реформ, которые свелись к семи основным пунктам. Среди них — реформа Конституционного суда и судебной ветви власти, антикоррупционные, антиолигархические реформы, борьбы с отмыванием денег и внесение изменений в законы о нацменьшинствах.

В июне 2023 года представители ЕС заявили, что выполнены только два из семи пунктов. Сомневались, что остальные успеют выполнить до октября.

Напоминаем, в начале сентября Верховная Рада приняла изменения в законодательстве относительно электронного декларирования: нардепы его восстановили, но закрыли декларации от общественности. Через несколько дней президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон и заставил проголосовать необходимые изменения по открытию деклараций.