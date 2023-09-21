Зеленский и Дуда не проводили общую встречу в США, — пресс-секретарь президента Украины

По словам Сергея Никифорова, личных переговоров между двумя главами стран действительно не было. Журналисты предположили, что президент Литвы встречался с ними по отдельности.

Президент Украины Владимир Зеленский не проводил встречу с польским коллегой Анджеем Дудой. Новость про их переговоры оказалась дезинформацией. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров в комментарии "Суспiльному" 21 сентября.

По его словам, во время официального визита в Соединенные Штаты Америки Владимир Зеленским не проводил формальную встречу совместно с президентами Литвы и Польши, о чем накануне сообщили литовские журналисты.

"Вероятно, Науседа виделся с Зеленским и Дудой порознь, но формальной встречи с президентом Украины не было", — говорится в сообщении издания.

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21 сентября издание LRT ссылаясь на администрацию президента Литвы Гитанаса Науседы сообщило, что мировые лидеры встретились для переговоров и обсудили облегчение процедуры перевозки зерна через Польшу, а также увеличение транзита через Литву, что значительно могло бы снизить напряжение.

"Ради общей, важнейшей цели — защиты Европы от агрессивной экспансионистской политики России — разногласия между Украиной и Польшей должны быть решены как можно быстрее", — заявил Гитанас Науседа.

Отдельно литовский президент добавил, что место Польши в помощи Украине является исключительным и пора найти решение проблемы. В ином случае углубление кризиса можно считать безответственным.

"В этом случае говорится не о безопасности отдельных государств, а всего региона и даже континента. Как показывает история, только совместными усилиями, поддерживая и помогая друг другу, мы можем противостоять опасности внешних угроз", — добавил Гитанас Науседа.

Предполагалось, что встреча трех лидеров была общей, однако в Офисе президента не подтвердили переговоры с Анджеем Дудой.

Напомним, 21 сентября сообщалось, что Украина и Польша договорились найти совместное решение по экспорту зерна. Во время разговора министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского и министра сельского хозяйства Польши Роберта Телуса была оговорена ситуация, которая сложилась между странами и предложение Киева по ее решению, рассказали в украинском министерстве.