"Существует черное, существует белое": в Офисе президента оценили визит Зеленского в США (видео)

Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента, считает, что значительное количество государств ООН поняло, что нейтралитет в вопросе российской агрессии неуместен.

Недавние зарубежные визиты президента Украины Владимира Зеленского в США и другие государства окончательно расставили точки над "і". Об этом в эфире телемарафона сообщил Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента.

Он отметил, что в мире должны понимать, насколько помощь нашей стране важна для всех. Значительное количество государств поняло, что нейтралитет в вопросе российской агрессии неуместен. По его словам, это очень хорошо не просто для Украины как страны, которая сегодня ведет большую оборонительную войну против Российской Федерации, но в целом для международного сообщества.

"Эти визиты расставили точки над "і"", — заявил он.

Подоляк назвал Россию ключевым нарушителем уставов ООН. В первую очередь это касается тех норм, которые касаются территориальной целостности.

По его словам, нужно четко ставить акценты. Визит показал, что существует только две стороны по вопросу завершения войны.

"Визит достаточно четко показал, что в международной политике существует черное, существует белое", — заявил Подоляк.

Визит Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский, по словам лидера сенатского большинства Чака Шумера, единственной фразой объяснил, насколько важна помощь нашему государству от США. Это произошло во время визита в эту страну. Он предупредил американских политиков относительно рисков, которым грозят промедления с поставками вооружений украинским войскам. Сенатор Митч Макконнел объяснил, что американская военная помощь это не благотворительность, "а инвестиция в американские непосредственные интересы".

21 сентября Майкл Маккол, конгрессмен-республиканец от штата Техас, заявил, что предоставление Киеву ATACMS и F-16 нужно подтвердить на законодательном уровне. По его словам, Украина в конце концов получит ракеты ATACMS. В тех условиях, в которых действуют ВСУ, США бы свои войска не направили.

Напомним, 23 сентября США назначили наблюдателя за предоставленными средствами Украине. Фокус узнал, кто такой Роберт Сторч.