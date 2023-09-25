Вербуют за копейки: адвокат рассказал о мотивации обвиняемых в наведении ракет

Мотивы граждан Украины к сотрудничеству с врагом разные — от материальной выгоды до идейных соображений.

Отдельные граждане Украины становятся наводчиками российских ракет, соглашаясь помогать врагу за вознаграждение, не оценивая последствия. Об этом в комментарии Фокусу для материала "Сотрудничество с врагом. Как вербуют и как наказывают наводчиков российских ракетных ударов на Украину" сказал адвокат Дмитрий Циплицкий. В его практике есть опыт защиты лиц, обвиняемых по ст. 114-2 — несанкционированное распространение информации о движении и местах дислокации украинской военной техники.

"Гражданам Украины обещают материальное вознаграждение. Обычно речь идет о копейках — 5-30 тысяч гривен, — говорит он. — В практике были совершенно непонятные случаи, когда человек, проживая в маленьком селе, где после выезда почти не осталось никого, давал наводки на объекты, в которые потом были попадания, и располагались они в километре от его дома. Я спрашивал, чем она думала. Оказалось, ей говорили, что будет лететь, а она может сидеть в подвале. Этот человек был целенаправленным сепаратистом".

13 сентября Служба безопасности Украины задержала депутата Шевченковского поселкового совета на Харьковщине, который добровольно сотрудничал с агрессором во время оккупации региона.

Больше читайте в материале Фокуса "Сотрудничество с врагом. Как вербуют и как наказывают наводчиков российских ракетных ударов на Украину".