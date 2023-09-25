РФ объявила в розыск главу Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина

На сайте МВД РФ в карточке Ибаньес Каррансы, уроженки Перу, в поле "национальность" стоит слово "НЕТ", тогда как в карточках Хофманского и Шмитта национальность указана правильно.

Министерство внутренних дел России объявило в розыск председателя Международного уголовного суда Петра Хофманского, его заместителя Лус Дель Кармен Ибаньес Каррансу и судью Бертрама Шмитта. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД РФ.

По данным сайта МВД, все трое "разыскиваются по статье уголовного кодекса". Каких-либо подробностей в карточках розыска не приводится.

На российском портале "Медиазона" отмечают, что в карточке Ибаньес Каррансы, уроженки Перу, в поле "национальность" стоит слово "НЕТ", тогда как в карточках Хофманского и Шмитта национальность указана правильно.

Карточка розыска судьи Ибаньес Каррансы из базы МВД

Кроме судей, МВД России также объявило в розыск прокурора МУС Карима Хана. В марте этого года против него и трех судей МУС — Томоко Акане, Розарио Сальваторе Айтали и Серхио Херардо Угальде Годинеса — следственный комитет России возбудил уголовные дела о "привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности и подготовке к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой".

Ордер на арест Владимира Путина

Напомним, 17 марта суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, считая его виновным в незаконной депортации тысяч детей из Украины.

Итак, если теперь российский лидер приедет в одну из стран-членов Международного уголовного суда, его должны арестовать. В России заявили, что такое решение якобы не имеет для страны и ее президента никаких юридических последствий.

Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подчеркнула, что страна не подписывала Римский статут Международного уголовного суда и не обязана подчиняться его решениям.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ордер на арест Владимира Путина является "ничтожным" с правовой точки зрения. А именно установление вопроса об ответственности российского лидера является неприемлемым.

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан 4 мая заявил, что Южно-Африканская Республика поступит правильно, если арестует Путина во время его приезда на саммит BRICS, запланированного на август. По его словам, страна готова выполнить решение МУС.