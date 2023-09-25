Иск Украины против РФ: в Международном суде ООН закрыли раунд выступлений представителя России

В Гааге проходят слушания по иску Украины против Российской Федерации относительно совершения геноцида. Украина свои конечные аргументы подаст 27 сентября.

В Международном суде ООН продолжаются слушания по делу Украины против Российской Федерации. Украина судится из-за ошибочной трактовки Россией Конвенции о предотвращении геноцида. Закрывая второй и последний раунд выступлений РФ на слушаниях, ее представитель заявил, что в случае, если Международный суд ООН согласится с позицией Украины и примет дело к рассмотрению, это создаст плохой прецедент. Такое мнение высказал глава российской делегации Александр Шульгин 25 февраля в Гааге, передает"Бабель".

"Любое другое решение Суда (кроме отказа Украине в юрисдикции — ред.) позволило бы государствам не полагаться на свои реальные права и обязанности по договору, а использовать неправомерное применение и злоупотребление правом, открывать производство по всем вопросам. Это... позволило бы государствам очень легко обойти принцип согласия государств на юрисдикцию Суда", — подчеркнул Шульгин.

Что известно об иске Украины против РФ

Украина подала в секретариат Суда заявление о возбуждении дела против России. Это произошло 26 февраля 2022 года. В материалах речь шла о применении и выполнении Конвенции 1948 года. Международный суд ООН с 18 по 27 сентября 2023 года проводит слушания по иску Украины против Российской Федерации относительно совершения геноцида. Речь идет о том, что РФ оправдывала нападение на Украину "защитой" от геноцида в Донецкой и Луганской областях.

Аргументы РФ, озвученные во время слушаний:

иск Украины не основывается на Конвенции о геноциде, и когда Киев обращался в суд, между сторонами не существовало никаких споров по иску;

Россия не знала о споре вплоть до момента, пока Украина не обратилась в суд;

государства, которые вступили в иск, изменили на этих слушаниях свои позиции, которые ранее объявляли в этом суде;

32 государства — это коллективное давление на суд. Это осуществляется потому, что Украина якобы не уверена в своих силах;

суд должен отказать, потому что требования Украины не касаются сути конвенции..;

решение суда не приведет ни к каким последствиям, поскольку решение, принятое в соответствии с Конвенцией, не может влиять на права и обязанности государств по Уставу ООН и международному обычному праву.

Александр Шульгин призвал Международный суд ООН признать исковые требования Украины к ней неприемлемыми. Украина свои конечные аргументы подаст 27 сентября.

Напомним, 3 августа сообщалось, что Международный суд в Гааге может выдать новый ордер на арест главы Кремля Владимира Путина.